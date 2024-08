Milena Sousa: autora vai lançar livro infantil na Biblioteca Parque de Niterói - Divulgação

Milena Sousa: autora vai lançar livro infantil na Biblioteca Parque de NiteróiDivulgação

Publicado 23/08/2024 07:40

Niterói- No sábado, 24 de agosto, às 10h30, a Biblioteca Parque de Niterói recebe o lançamento do livro “O que cabe numa concha?”, da autora Milena Sousa.

Com ilustrações de Maria Angélica Araújo, a obra infantil conta a história de uma menina que encontra uma concha e, ao passá-la perto do ouvido, escuta um som que desperta a sua curiosidade. Então pergunta à sua tia o que há ali dentro. A tia responde: “é o mar”.

Segundo a escritora, “a menina fica intrigada. Como o mar poderia caber ali dentro? Afinal, o que cabe numa concha? O que mora dentro da gente? Um livro sobre relações tecidas com fios de afeto”.

Milena Sousa é professora, escritora e poeta. Mestra em Letras, pela PUC-Rio; especialista em Estudos Literários pela UERJ, com graduação em Letras pela UNESA.

Além do lançamento do livro, a autora contará a história para as crianças, seguido de bate papo e atividades artísticas com os participantes. A atividade é gratuita e para todas as idades.

SERVIÇO

Evento: Lançamento do livro "O que cabe numa concha?": contando histórias e colecionando memórias, com a escritora Milena Sousa

Data: Sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 10h30

Valor: Atividade gratuita

Classificação livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro de Niterói