Alana Moraes: atração, ao lado do Choro na Rua, este domingo no Coreto do Campo de São BentoDivulgação

Publicado 23/08/2024 07:54

Niterói - O Coletivo Choro na Rua recebe a sambista Alana Moraes em apresentação no próximo domingo, 25 de agosto, às 11 horas, no Coreto do Campo de São Bento. A apresentação gratuita integra o projeto Circuito de Rodas de Choro de Niterói.



Sobre Alana

Nascida na pequena cidade de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, Alana Moraes convive com a música desde criança, influência de seu pai Aurélio Moraes, fundador do bloco "Viva Trago". "Na minha casa sempre teve música. Na minha infância, eu achava que todo mundo era músico", relembra ela. Já fez parte de uma banda-baile em Passo Fundo, tocou bongô em Camboriú e estudou música na escola de música EMESP. Enquanto estudava numa das melhores escolas de música de São Paulo, ela passou oito anos na cidade, gravou seu primeiro CD "Alana Moraes", em 2015, e o single "Teia", em 2018. Alana começou a frequentar o Rio de Janeiro e a convite de seu amigo, o violonista e compositor Yamandú Costa, participou de um show no Bar Semente, um dos símbolos da boemia da Lapa. "Nessa época, comecei a cantar samba e frequentar as rodas da cidade", conta. Em 2020, lançou o single "Verso Ligeiro", uma música do cantor e compositor Mosquito, com produção de Rogério Caetano, lançado pela Biscoito Fino.



Sobre o Coletivo Choro na Rua

Liderado pelo trompetista Silvério Pontes, o grupo busca resgatar a essência do choro, levando-o de volta às suas origens. Silvério Pontes destaca: "O choro começou nos encontros musicais dos chorões nas casas, nas serestas, nas praças, nos coretos e na rua. Daí foi para a confeitaria, bares, gafieiras, rádios, estúdios de gravação e até salas de concerto. Agora, é hora do choro voltar para a rua, enriquecido por toda essa experiência." O Coletivo Choro na Rua surgiu espontaneamente na Rua do Rosário, em dezembro de 2016, em frente à extinta livraria Al-Farabi, durante o lançamento do livro sobre a dupla Zé da Velha & Silvério Pontes. A roda de choro realizada na rua, cujo vídeo alcançou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, revelou a demanda por esse tipo de música fora dos ambientes formais. A proposta do "Choro na Rua" é levar a magia da roda de choro para um público maior e de forma democrática, formando novas plateias, ocupando e requalificando espaços urbanos, fortalecendo um traço riquíssimo da nossa identidade cultural, presente há mais de 150 anos. Desde março de 2017, o Choro na Rua tem se apresentado em diferentes espaços, atingindo um público variado, desde apaixonados pelo choro até os transeuntes, englobando todas as idades, dos mais experientes às crianças. Com uma formação flexível, que se adapta às agendas dos seus músicos participantes, o coletivo incorpora a essência da roda de choro: liberdade como princípio, compartilhamento como base e alegria contagiante. O grupo conta com vários músicos que se revezam nas rodas e apresentações, sempre recebendo convidados especiais. A mais recente conquista do grupo foi a indicação ao Prêmio da Música Brasileira 2024 em três categorias, vencendo em duas: Melhor Grupo Revelação e Melhor Grupo Instrumental. Estas vitórias não apenas celebram o talento e a dedicação dos membros do Coletivo Choro na Rua, mas também destacam a importância e a vitalidade do choro na música brasileira contemporânea.



SERVIÇO



Evento: Choro na Rua convida Alana Moraes

Data: 25 de agosto

Horário: 11h

Classificação etária: Livre

Valor: Entrada franca

Local: Coreto do Campo de São Bento

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí