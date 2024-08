Dança: uma das expressões artísticas contempladas pelo projeto Arte na Rua este final de semana - Divulgação

Publicado 23/08/2024 08:31

Niterói - No último final de semana de agosto, o projeto Arte na Rua segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem dança, teatro, música, circo, grafite, literatura e audiovisual. É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo. A programação vai percorrer os bairros do Barreto, Fonseca, Piratininga, Santa Rosa, Itaipu, Serra Grande, Baldeador e Matapaca.



O Arte na Rua do dia 24 de Agosto, no Horto do Barreto, contará com a Sarcômicos Cia de Arte e seu espetáculo Tirico e as Histórias de Morros e Fossos. Essa é a história de Tirico, uma criança sonhadora que adora brincar e inventar histórias com o amigo imaginário Alecrim. Após o sumiço de seu padrinho, a mãe de Tirico é enganada por um Coronel e o menino é obrigado a trabalhar em uma lavoura distante em busca do sonho de uma vida melhor. Lá, Tirico precisará de muita astúcia para driblar o malfeitor, reencontrar sua esperança e o caminho de casa. Através de músicas e truques circenses, a peça dá voz às emoções de Tirico criando uma atmosfera divertida e ágil. Depois é a vez do grupo Arte de Dançar animar a plateia com as coreografias das danças mais badaladas do momento, em seguida o Grupo inclusivo de Dança Expressar através da dança inclusiva quebra arquétipos de preconceitos criados pela sociedade, potencializando as aptidões das pessoas com e sem deficiência. A Mostra do Espetáculo Relações aborda os paradigmas das relações pessoais e interpessoais, refletindo sobre as relações diversas da sociedade. Fechando a manhã a Cia de Dança Jorge Luiz nos presenteia com um baile de dança de salão.



Também no sábado, 24, a partir das 13h, o Horto do Fonseca será palco do Bloco Afro Olodumaré dos Palmares e de Arilce Xavier, com sua Dança Cigana. Fundado em 1985, o objetivo do Olodumaré é difundir a cultura afro-brasileira, lutar contra a discriminação racial e o preconceito social e econômico. Às 14h se apresenta a dançarina Arilce Xavier com seu trabalho de Dança Cigana. Arilce é professora de Dança Folclórica de origem cigana, autorizada pela União Cigana do Brasil - UCB. Fundadora e Diretora dos Grupos de Dança Cigana Rosa Mistika e Alegria Cigana, atua desde 1997 como Ativista da cultura e etnia cigana.