Varanda do MAC: abertura de nova exposição no próximo sábadoDivulgação

Publicado 23/08/2024 08:19

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói inaugura em 24 de agosto a exposição "Entre esculturas e objetos, capítulo II" na varanda. A mostra apresenta uma seleção de esculturas e objetos do acervo do museu, proporcionando uma reflexão sobre a evolução e a construção do acervo ao longo dos anos. A mostra apresentará esculturas e objetos do acervo do MAC, destacando a diversidade e a riqueza das coleções que compõem a instituição.

Em 1997, celebrando um ano de sua inauguração, o MAC Niterói apresentou a exposição "Entre esculturas e objetos" com curadoria de Luiz Camillo Osório. Com obras de um acervo então recém-criado, fruto do comodato com a Coleção João Sattamini (CJS) e das primeiras doações para a Coleção MAC Niterói (MAC), a exposição abordou as diversas possibilidades poéticas dos "artistas escultores" e a escolha dos suportes na arte contemporânea brasileira. Passados 28 anos, completados em setembro de 2024, o MAC Niterói passou por significativas transformações. Este segundo capítulo da exposição traz ao público mais de 60 peças de 47 artistas diferentes e retoma a problemática inicial abordada por Osório, enquanto apresenta a evolução do acervo do museu ao longo das décadas.

A curadoria da exposição considerou o ano de inclusão das obras no acervo do museu, independentemente do ano de criação. A primeira parte da exposição exibe obras incluídas entre 1996 e 2000, proporcionando uma visão do início do acervo. Na segunda parte, são apresentadas obras incorporadas entre 2001 e 2018, destacando a evolução do acervo até o falecimento do colecionador João Sattamini em 2018. A última galeria exibe obras incluídas na coleção própria do museu nos últimos seis anos, refletindo o pensamento contemporâneo da instituição.

Para a mostra, todas as obras expostas passaram por um rigoroso processo de higienização e limpeza, com 14 delas sendo restauradas especialmente para exibição, trabalho que sublinha a importância dos museus e, em especial, do setor de museologia, na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural em nosso país.

"Entre esculturas e Objetos, capítulo II", reafirma a missão do MAC Niterói de “promover o interesse e diálogo público sobre a arte contemporânea, a partir da preservação, valorização, pesquisa, documentação e comunicação do patrimônio musealizado”

SERVIÇO



Evento: Exposição - "Entre esculturas e Objetos, capítulo II"

Abertura: 24 de agosto

Local: Varanda MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem - Niterói - RJ

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada permitida até 17h30)

Classificação indicativa: livre

Valor de ingresso: R$16 reais inteira / R$8 reais meia



Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta. Às quartas-feiras a visitação é gratuita para todo mundo!



Meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professoras/es.



Local da venda de ingresso: diretamente na bilheteria do museu (somente pagamento em dinheiro) ou online pelo site Sympla (pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto - este disponível apenas para compras com pelo menos 7 dias de antecedência).

Não é permitido circular dentro do museu com comida, bebida, bolsas e mochilas de porte médio ou malas, mas há no local guarda-volumes gratuito, sujeito à lotação.