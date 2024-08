Abrasel: eleição para a presidência da instituição - Divulgação

Abrasel: eleição para a presidência da instituiçãoDivulgação

Publicado 23/08/2024 12:18

Niterói - O empresário Sandro Pietrobelli foi reeleito como presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense) no triênio 2024 - 2027. A cerimônia de posse aconteceu na terça-feira (20/08) em Niterói e contou com a presença da diretoria, associados, parceiros e conselheiros.

Durante a cerimônia foi reforçado o papel da instituição, que foi criada na pandemia, em toda região, inclusive com projetos futuros como investimento em treinamentos para capacitação de mão de obra qualificada. "Estou profundamente grato pela confiança renovada de nossos conselheiros e associados. Este novo mandato representa a continuidade de um trabalho sério e comprometido com os princípios éticos e morais que norteiam nossa associação. Nos próximos anos, nosso foco será intensificar as parcerias, defender os interesses do setor e promover iniciativas que tragam resultados concretos para todos", comentou Sandro.

A instituição representa os comerciantes e empresários do setor de alimentação de bares e restaurantes da Região Metropolitana e dos Lagos. É uma organização de cunho associativo empresarial que tem como missão representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar (AFL), facilitando o empreender e melhorando a qualidade de vida no País.