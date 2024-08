Rodrigo Neves: em campanha e participando com a sociedade - Divulgação

Rodrigo Neves: em campanha e participando com a sociedadeDivulgação

Publicado 24/08/2024 01:23

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) passou a sexta-feira (23.08) em atividades de campanha na Região Oceânica, acompanhado de sua esposa, Fernanda Sixel; da candidata a vice-prefeita, Isabel Swan (PV), do ex-deputado Felipe Peixoto, vereadores e lideranças locais.

O trabalhista almoçou no tradicional restaurante ‘Seu Antônio’, no Cafubá, fez caminhada pela Avenida Central, onde cumprimentou eleitores, ouviu as demandas de comerciantes e moradores e depois inaugurou o comitê de campanha da região.

Rodrigo Neves lembrou as conquistas e avanços na Região Oceânica desde que ele assumiu a prefeitura pela primeira vez, em 2013, como a construção do Túnel Caritas-Cafubá, o Hospital Oceânico, a Nova UPA do Mario Monteiro, o Parque Orla de Piratininga, o CISP, asfaltamento e drenagem de cerca de 600 ruas, além da construção e reforma de escolas e unidades de saúde.

O candidato anunciou um novo ciclo positivo para a Região Oceânica, planejada para ser um exemplo de sustentabilidade para o país. Entre os projetos, estão a ampliação do Nitbike, o programa municipal de bicicleta compartilhada; a modernização da Avenida Central, com novo calçamento, iluminação de led e ciclovia segura; a construção de um centro de exames e especialidades na região; a colocação de todos os ônibus dentro do corredor exclusivo do BHLS; cerco eletrônico em todos os bairros em parceria com associações de moradores; redução da tarifa do catamarã de Charitas, para incentivar a população a diminuir o deslocamento de automóvel, além da conclusão de todas as obras de infraestrutura do Engenho do Mato, iniciadas na gestão do prefeito Axel Grael.

“Nós mudamos a história da Região Oceânica com muito esforço, amor, trabalho e planejamento e vamos avançar ainda mais. Há quatro anos estou morando em Itaipu na Região Oceânica, depois de ter vivido no Fonseca e Santa Rosa. A Isabel Swan também mora aqui. A Região Oceânica será cada vez mais uma referência em qualidade de vida e sustentabilidade”, afirmou Rodrigo Neves.