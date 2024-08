Rodrigo Neves: candidato à prefeitura já governou a cidade e pretende avançar ainda mais se eleito - Divulgação

Rodrigo Neves: candidato à prefeitura já governou a cidade e pretende avançar ainda mais se eleitoDivulgação

Publicado 24/08/2024 12:11

Niterói - Rodrigo Neves Barreto é um político brasileiro filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Foi vereador, deputado estadual, secretário estadual de Assistência Social, prefeito de Niterói por dois mandatos e secretário executivo na mesma cidade. É casado, tem três filhos e uma neta.



Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, durante a juventude Rodrigo Neves integrou a União Niteroiense de Estudantes Secundaristas (UNES), onde defendeu bandeiras como o passe-livre para os estudantes, e foi líder do movimento pela ética na política que ficou conhecido como movimento "dos caras pintadas" em Niterói. Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), Rodrigo Neves foi vereador de Niterói nas legislaturas 1997-2000, quando a partir de abril de 1998, substituiu o titular João Batista Petersen Mendes, falecido naquele ano, e 2001-2004. Foi reeleito para o quadriênio 2005-2008. Daí para frente seguiu sua vasta trajetória política.



Em busca de evoluir nos pontos mais sensíveis de Niterói, o ex-Prefeito e atual candidato ao pleito conhece bem a cidade, suas glórias e seus problemas. “Fui líder estudantil, vereador, deputado, secretário de Estado e duas vezes prefeito de Niterói. Em 2013, quando assumi a Prefeitura pela primeira vez encontrei uma situação de crise, mas fizemos o dever de casa e colocamos a nossa cidade em uma trajetória de desenvolvimento sustentável. Tiramos obras e projetos esperados há décadas do papel”, disse ele.



O DIA – Rodrigo, como o senhor pretende usar toda sua trajetória política e amor pela cidade para olhar para o futuro e seguir crescendo e avançando, caso eleito?



RODRIGO NEVES - “Eu aprendi tudo o que sei em Niterói. Meus avós tiveram 14 filhos aqui, cresci, me formei em Ciências Sociais na UFF, casei, tive filhos e neta aqui. Fui líder estudantil, vereador, deputado, secretário de Estado e duas vezes prefeito de Niterói. Em 2013, quando assumi a Prefeitura pela primeira vez encontrei uma situação de crise, mas fizemos o dever de casa e colocamos a nossa cidade em uma trajetória de desenvolvimento sustentável. Tiramos obras e projetos esperados há décadas do papel. Niterói foi um exemplo na pandemia, enfrentou o problema da segurança pública, tornou-se mais resiliente, com os investimentos expressivos nas obras de contenção de encostas e defesa civil, ficou mais moderna, inclusiva e recuperou sua autoestima. Novos desafios, no entanto, sempre aparecem e precisam ser superados com muita dedicação, trabalho, criatividade e gestão. Entendo que está na hora de um novo impulso e de acelerar. Niterói está preparada para progredir ainda mais. Por isso quero voltar e colocar a serviço da cidade minha experiência de gestão e energia. Niterói já mostrou que não quer aventureiros. Tenho convicção que vamos fazer um governo ainda melhor. Vamos transformar Niterói na melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil”.



Muitos avanços foram vistos em diversos setores, mas parte dos niteroienses continua a criticar a saúde e a educação. Quais dados o senhor pode reafirmar para exemplificar avanços nestes setores durante as últimas gestões?



“Saúde e Educação, ao lado do transporte e segurança pública, são as áreas que impactam mais diretamente a nossa população. Por isso, elas tiveram tanta atenção em nossa gestão. Tivemos a reabertura do Getulinho em 2013, passando pela ampliação do Programa Médico de Família que chegou a 100% do público do programa, a reforma e ampliação de unidades de saúde, a abertura do Hospital Oceânico, primeiro exclusivamente para atender casos de Covid-19, depois integrado à rede municipal de saúde. Nosso governo agiu com base na ciência e salvou milhares de vidas durante a pandemia. Virou uma referência no país e exterior por isso. Na Educação, foram construídas 30 escolas nos últimos 10 anos, um recorde histórico, ampliadas as vagas em todas as faixas etárias sob responsabilidade da Prefeitura, contratados mais profissionais por concurso. Ainda assim, há muito o que fazer, porque as necessidades mudam, e a população precisa ter serviços à altura dessas necessidades. Na Saúde, vamos criar os Centros Regionais de Exames e Especialidades e contratar mais 200 médicos, dando mais agilidade e evitando filas de espera. Já na Educação, concentraremos esforços para ter todas as crianças niteroienses de 0 a 6 anos em creches ou escolas. E vamos criar o programa 'Quarta Presente na Escola', com turno completo reunindo atividades pedagógicas, esportivas e culturais”.



O atual prefeito Axel Grael avançou muito nas áreas de meio ambiente, com a inauguração do Parque POP e obras em Jurujuba, por exemplo; e na mobilidade, com a criação da NitBike. O CISP também é um avanço na segurança pública. A população pode esperar inovações nos setores de cultura, economia solidária e transporte público, entre outros?

“Nossos governos foram marcados pela gestão e pela inovação. Com uma cidade extremamente conectada e uma sociedade vibrante, vamos consolidar o polo de empresas de tecnologia e incentivo às indústrias Naval e Pesqueira. A indústria digital, que é uma característica de Niterói, também vai tornar a cidade uma referência e atrair startups e empresas. A dragagem do Canal de São Lourenço, que já começou, vai gerar empregos e dar um novo impulso à indústria naval da cidade, que sempre foi tradicional em Niterói. O transporte precisa de ações ousadas. Por isso, vamos baixar o preço das passagens e, através de cooperação com o Estado na nova concessão, aumentar a frequência dos catamarãs e dos ônibus, que vão ter wi-fi gratuito, monitoramento por GPS e aplicativo gratuito com horários e frequência. O niteroiense descobriu nos últimos anos a bicicleta com a implantação de nosso programa Niterói de Bicicleta. Vamos ampliar a rede de ciclovias para 160 quilômetros. O NitBike, que já é um sucesso, vai chegar a todas as regiões da cidade. Com mais ciclovias planejadas e bikes compartilhadas por toda a cidade, vai ficar mais fácil, saudável e ecológico se deslocar por Niterói. Com a abertura do Parque Orla Piratininga, vamos construir o Parque Orla da Lagoa de Itaipu e um inédito Centro de Mudanças Climáticas. Desde o meu primeiro governo, resolvi apostar em segurança pública porque não dá para dizer que é atribuição do estado e ver os índices da cidade escalarem com pouco efetivo da polícia e sem tecnologia para combater o crime. Criamos o Centro Integrado de Segurança Pública, instalamos o Cerco Eletrônico para monitorar todas as entradas e saídas da cidade com tecnologia de leitura de placas interligado às forças de segurança, dobramos o efetivo da Guarda Municipal, que hoje tem o maior número de agentes permitido por lei, e assumimos o financiamento da operação Niterói Presente. Dois em cada três policiais que a população via na rua estavam ali porque a Prefeitura contratou esses profissionais no horário de folga. Os resultados foram claros, com mais polícia na rua, e a população reconheceu isso. Vamos dobrar o número de homens e viaturas do Niterói Presente e levar o Cerco Eletrônico para os bairros. Segurança é a base para que uma cidade possa se desenvolver, e sua população viver em tranquilidade. Niterói é uma cidade que respira cultura. O Novo Cinema Icaraí vai ser reaberto já em 2025, e a cidade terá incentivos na economia criativa e produção de filmes. A legislação municipal vai aumentar o apoio à cultura em toda a cidade. Da cultura ao transporte, vamos avançar muito”.



Sempre há o que fazer na cidade, por isso ouvir a população é fundamental. Pretende intensificar a relação com o niteroiense através de canais e serviços digitais que já incluem boa parte dos cidadãos?



“O antigo modelo de gestão unilateral acabou. Antes, o governante tomava as decisões e não ouvia as reais necessidades da população. Entretanto, o governante precisa sentir o pulso dos moradores, ouvir mais e principalmente estar aberto a se adaptar. Um exemplo disso foi o ‘Niterói que Queremos’, ainda no meu primeiro governo, um plano estratégico de 20 anos com a participação de milhares de niteroienses. De 2013 a 2033 ele é nossa carta de navegação para construirmos a cidade que queremos no futuro. Outro exemplo é o Colab, usado pela Prefeitura desde o meu governo, é uma forma de a população colaborar e participar ativamente em decisões importantes de nossa cidade. Quando era prefeito fizemos diversas consultas públicas, como por exemplo uma consulta à população sobre o armamento da Guarda Municipal. Essa convicção que tenho, de que um governo inovador e inteligente é aquele que é feito com a colaboração da população. E agora, nosso plano de governo foi elaborado com a contribuição da população. Recebemos milhares de sugestões para o plano ‘por amor a Niterói’. Na nossa gestão, o niteroiense tem voz e tem força”.



Qual o recado que o senhor gostaria de deixar para o niteroiense que quer ver ainda mais avanços na sua cidade e pretende usar o voto como caminho para inclusão social, econômica e cultural?



“O primeiro recado é o seguinte: o seu voto é um instrumento da democracia. Esta eleição municipal, para além dos avanços na inclusão social, econômica e cultural da cidade, para além da geração de emprego e renda, para além de ter uma cidade mais segura e próspera, é uma eleição para reafirmar nossa democracia e o estado democrático de direito. Não podemos ter aventureiros no comando da cidade, sob pena de perdermos os avanços que tivemos nos últimos anos e comprometer o futuro de Niterói. Na campanha, vamos apresentar nossas propostas para Niterói ter um novo ciclo de inovação e avançar em todas as áreas. Vamos olhar com atenção para os jovens e apresentar propostas para ampliar programas como o Jovem EcoSocial, Aprendiz Musical, Poupança Escola e Nova Geração. Moradores de comunidades continuarão a ter atenção especial com a ampliação da Moeda Arariboia para mães atípicas e com o Programa Vida Nova no Morro, para ajudar a melhorar as casas de famílias de baixa renda. Academias de Bem-Estar e Qualidade de Vida serão voltadas para idosos, assim como unidades especiais de saúde. Vamos acelerar no cuidado com as belezas de nossa cidade e dos niteroienses. Niterói hoje é a cidade com a melhor qualidade de vida do Estado do Rio, mas nossa meta agora é fazer de nossa cidade a melhor para viver e ser feliz do Brasil”.