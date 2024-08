Niterói: divulgado o resultado da licitação para a escolha da empresa responsável pela elaboração de estudos hidrológicos - Reprodução

Publicado 25/08/2024 08:59

Niterói - A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) homologou, no Diário Oficial deste sábado (24), o resultado da licitação para a escolha da empresa responsável pela elaboração de estudos hidrológicos e do projeto básico de drenagem, visando à eliminação de pontos de enchente no entorno do Estádio Caio Martins, em Icaraí.

A empresa vencedora do certame foi a Serpen Serviços e Projetos de Engenharia LTDA, pelo valor de R$ 1.439.002,44, proporcionando uma redução de 21% do valor estimado inicialmente. O prazo de conclusão dos estudos hidrológicos e do projeto básico de drenagem é de seis meses, contados a partir da assinatura do contrato e da posterior publicação da ordem de início.

“É o último ponto prioritário para resolver o problema de drenagem. Ao longo dos últimos anos, fomos resolvendo os principais pontos de alagamento da cidade. Vamos preparar o projeto para que essa solução chegue e Niterói esteja muito mais resiliente em situações de chuva forte, assim como estamos fazendo com as encostas da cidade”, explicou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Após a entrega do projeto básico finalizado, será possível identificar os pontos sensíveis e, então, realizar a licitação do projeto executivo para realização das obras de drenagem.