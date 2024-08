Rodrigo Neves: candidato a prefeitura anuncia contratação imediata de médicos em sua gestão - Divulgação

Publicado 24/08/2024 19:28

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói pelo PDT, Rodrigo Neves, e a candidata a vice-prefeita, Isabel Swan (PV) iniciaram o sábado (24) no Morro do Estado, no Centro, onde tomaram café da manhã na associação de moradores e receberam o apoio das lideranças comunitárias. O presidente da associação, Josias Robocop, que foi atleta paralímpico, lembrou que conhece Rodrigo há mais de 25 anos e ele sempre foi um excelente gestor.



“Não esperava que as obras de contenção de encostas aqui saíssem do papel, mas Rodrigo assumiu a Prefeitura disse que ia fazer e fez”, ressaltou Robocop.



O candidato anunciou o programa Vida Nova no Morro. Para o Morro do Estado, Rodrigo Neves disse que o local receberá novos investimentos, que vão melhorar a qualidade de vida nas comunidades.



“Vamos começar no Morro do Estado o programa Vida Nova no Morro. Vamos ajudar as famílias a reformar, rebocar e pintar todas as casas. Isso vai gerar emprego para as pessoas, dar mais conforto para as famílias e melhorar a autoestima dos moradores. Além disso, vamos melhorar as vielas, colocar corrimão nas escadas, construir áreas de lazer e convivência, campo de futebol com grama sintética, e reforçar a ligação com a rede de tratamento a rede de esgoto,” completou o trabalhista.



À tarde, Rodrigo fez uma caminhada pelo Caramujo, na Zona Norte, acompanhado de Isabel Swan e do prefeito Axel Grael.



Rodrigo Neves destacou os avanços conquistados pelo bairro como obras de contenção de encostas, construção de centenas de moradias, a municipalização e abertura do Ciep para educação, a UMEI Zilda Arns, o Parque Esportivo e Social do Caramujo, a moeda Araribóia e muitos outros investimentos.



“Quando assumi a prefeitura pela primeira vez, em 2013, com a força do povo, assumi também um compromisso com as pessoas que mais precisam, porque eu nasci e fui criado aqui do lado, no bairro do Fonseca, e conheço as dificuldades de uma mãe ou um pai que precisam correr com o filho para um hospital. Se eu não tivesse sido eleito, provavelmente o Getulinho estaria fechado até hoje. Estou com muita energia para a gente fazer ainda mais e melhor”, declarou Neves.



Entre os projetos imediatos para a região, o candidato anunciou que vai voltar com o Programa Médico de Família no Morro do Céu, contratar 200 novos médicos para reforçar a unidades de saúde e melhorar ainda mais o atendimento à população. “Vocês já me conhecem. A gente governa para todos niteroienses, com atenção especial para aqueles que mais precisam”, lembrou o trabalhista.

Em seguida, Rodrigo Neves esteve em Santa Bárbara, onde percorreu o bairro e anunciou que vai inaugurar, no primeiro ano de seu governo, a plataforma digital com uma escola para dar qualificação profissional e gerar empregos para os jovens. O trabalhista também disse que o bairro será o primeiro a receber o cerco eletrônico dos bairros na Zona Norte para ajudar na segurança pública.



“Eu vou voltar para fazer um governo ainda melhor, para cuidar das comunidades e de Niterói com muito amor e trabalho”, declarou Rodrigo.