MAC Lilás: parte das ações do mês Agosto Lilás, em proteção à mulherReprodução

Publicado 25/08/2024 09:07

Niterói - A cidade de Niterói será palco, neste domingo (25), da Pedalada Lilás, um evento da Prefeitura que visa conscientizar a população sobre o fim da violência contra a mulher. A pedalada acontecerá das 9h às 12h e faz parte das comemorações do Agosto Lilás, um mês dedicado à reflexão e à mobilização em prol dos direitos das mulheres. O evento também celebra o Mês da Juventude. Organizada pela Secretaria da Mulher, a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude e a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a atividade é gratuita e aberta ao público.



O objetivo da Pedalada Lilás é promover um diálogo sobre o papel das mulheres e da juventude na construção de uma cidade mais segura e acessível para todos. Como essas populações são as mais impactadas pela violência e pela desigualdade de acesso ao espaço urbano, o evento reforça a necessidade de políticas públicas que garantam direitos e segurança para todos. Niterói se destaca por ter alta participação de mulheres e jovens no uso de bicicletas e outros meios de mobilidade, reforçando a importância de pensar em políticas inclusivas.



A pedalada vai começar na estação NitBike do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, onde estarão disponíveis bicicletas compartilhadas gratuitas para os participantes. O percurso seguirá até a Praia das Flechas, passando por pontos de apoio e serviços públicos voltados para as mulheres, como parte da estratégia de divulgar os recursos disponíveis na cidade para combater a violência de gênero. Haverá pontos de hidratação na concentração e na chegada, além de uma oficina de mecânica básica para bicicletas, que será oferecida por uma mulher na Praça César Tinoco.



Esse é mais um evento do Agosto Lilás, promovido pela Prefeitura de Niterói, que também inclui atividades como o Cine Debate - Documentário: “Repense o elogio", Quinta D’Elas: Maioridade da Lei Maria da Penha, Plantão Mulher Comunidade na Escola de Samba Sabiá, no Fonseca, e Mulher em movimento com Pendurados na Praia de Icaraí.



Serviço:



Pedalada Lilás

Data: 25/08

Hora: 9h

Concentração: Estação Nitbike do Terminal João Goulart - Centro de Niterói

Participação: Gratuita



Programação do Agosto Lilás:



28/08 - CEAM (SMM)

Cine Debate - Documentário: “Repense o elogio"

Local: CEAM

Endereço: R. Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro, Niterói

Horário: 14h



29/08 - Secretaria da Mulher

Quinta D’Elas: Maioridade da Lei Maria da Penha

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Horário: 18h



29/08 - Secretaria da Mulher

Plantão Mulher Comunidade

Local: Quadra da Escola de Samba Sabiá

Endereço: Rua Tenente Osório, N°58 - Fonseca

Horário: 13h30



31/08 - Secretaria da Mulher

Mulher em movimento com Pendurados

Local: Praia de Icaraí

Horário: 9h