Rodrigo Neves: candidato fez caminhada pelo Fonseca e também no Campo de São Bento - Divulgação

Rodrigo Neves: candidato fez caminhada pelo Fonseca e também no Campo de São BentoDivulgação

Publicado 26/08/2024 08:06

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) iniciou o domingo (25.08) no Fonseca, Zona Norte da cidade. Acompanhado da candidata a vice-prefeita, Isabel Swan (PV); do ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; dos deputados estaduais Verônica Lima (PT), Vitor Júnior (PDT) e Martha Rocha, que é a presidente do PDT no estado, além do vice-prefeito Paulo Bagueira (União) e candidatos a vereador, Rodrigo Neves cumprimentou eleitores, comerciantes e moradores, fez caminhada pelo local e relembrou momentos marcantes da juventude, quando deu aulas de catequese na Igreja Católica perto da casa onde morou.

O pedetista destacou o trabalho da prefeitura na região, desde o primeiro governo, em 2013, como a reabertura do Getulinho; a revitalização do Horto do Fonseca, que ganhou skatepark, academias, bicicletário e até um espaço de lazer para os animais de estimação; obras de contenção de encostas, reforço na segurança com o Niterói Presente; o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, que também abriga uma escola de gastronomia; novas unidades básicas de saúde e novas escolas, como a recém inaugurada Unidade Municipal de Educação Integral, que leva o nome do pai de Rodrigo, o professor Edison , que dedicou sua vida à Educação e faleceu em 2021.

"Eu queria agradecer a presença de todos. Essa é a caminhada do amor por Niterói. É a caminhada da paz, da segurança, daqueles que têm compromisso com o Fonseca e com Niterói. E nós vamos voltar para trabalhar com dedicação e fazer de Niterói a melhor cidade do Brasil para viver e ser feliz", disse Rodrigo Neves.

À tarde, o trabalhista fez caminhada pelo Campo São Bento, em Icaraí, na Zona Sul, onde ouviu as demandas de moradores e dos comerciantes da tradicional feirinha. Acompanhado da mulher, Fernanda Sixel, Rodrigo comeu empada, acarajé, cocada e bolinho de tapioca, além de comprar um estojo artesanal para a neta Manuela.