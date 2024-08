Plano Municipal da Mata Atlântica: lançamento com a presença do Prefeito Axel Grael - Alex Ramos

Publicado 26/08/2024 15:40

Niterói – A Prefeitura lançou, nesta segunda-feira (26), o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA) e o Inventário Florístico dos Parques Urbanos do município. A primeira publicação aponta ações prioritárias e áreas para conservação, manejo, fiscalização e recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica, baseada no mapeamento de remanescentes existentes na cidade. O inventário traz a descrição da flora presente nos principais parques da cidade, como o Campo de São Bento e os hortos.

A celebração contou com a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, dos secretários de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, de Conservação e Serviços Públicos, Ricardo Lanzelotti, de Administração, Luiz Vieira, de Ciência e Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira, de Defesa Civil e Geotecnia, Eric de Oliveira, de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, além do subsecretário de Governo, Bruno Ferraz, do presidente da Emusa, Antonio Lourosa, do diretor do Parnit, Bruno Zambrotti, a diretora de áreas verdes, Fabiana Barros, entre outros presentes.

O Plano Municipal da Mata Atlântica apresenta áreas prioritárias para o planejamento de ações para os próximos 10 anos, além de incentivar experimentos tecnológicos sustentáveis, gestão de ações que conciliam a conservação do bioma com o desenvolvimento econômico e cultural do município, fortalecendo a organização social e a participação do cidadão na gestão das políticas públicas.

Já o inventário florístico dos parques no município tem o objetivo de conhecer as espécies da flora presentes nos principais parques urbanos da cidade como o Parque Prefeito Ferraz (Campo de São Bento), o Horto Botânico de Niterói (Fonseca) e o Parque Palmir Silva (Barreto). Apesar de inseridos em um contexto de cidade, essas áreas abrigam exemplares nobres da mata atlântica e outras espécies. O inventário parte da premissa que é importante conhecer para preservar, além de funcionar como uma ferramenta para subsidiar a tomada de decisão em relação à gestão e ao planejamento dessas áreas de lazer. A publicação também visa estimular que os moradores e visitantes conheçam as espécies que compõem as florestas urbanas da cidade.

Mapeamento arbóreo

A Prefeitura possui um sistema de georreferenciamento onde consta mais de 60 mil árvores catalogadas no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo). São Ipês Rosas, Ipês Amarelos, Pau Brasil, Pitanga, Aldragos, além de jacarandás, mimosos e pau mulato. O sistema registra os conflitos, sanidades e necessidades individuais de cada árvore. O registro já alcançou mais de 50 bairros e coleta informações como a saúde de copas e troncos, estatura, nomes científicos e populares, endereço e como se desenvolvem. O Arbóreo é um mapeamento onde aparece os bairros com a maior quantidade de unidades plantadas, a espécie e todas as informações sobre cada exemplar. Pelo sistema, São Francisco (6.437), Piratininga (5.629), Engenho do Mato (5,380), Itaipu (4.251), Camboinhas (4.229), Icaraí (4.099) e Centro (3.663) são os bairros com mais quantidade de árvores plantadas.

Em 2022, Niterói recebeu o selo de Cidade Árvore do Mundo, concedido pelo programa Tree Cities of The World, e, este ano, tornou-se o segundo município brasileiro a receber o selo Cidade Amiga das Árvores, oferecido pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau).