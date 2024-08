Campanha: caminhada de Talíria realizada no Barreto, junto com seu vice Fernando Rodovalho - Karen Ferreira

Publicado 26/08/2024 15:19

Niterói - A Casa Fluminense vai promover uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Niterói. No dia 2 de setembro é a vez da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). O formato é de entrevista gravada com a presença da coordenação da Casa junto a lideranças/coletivos locais. A gravação vai ser disponibilizada nos canais do YouTube das organizações parceiras.



Os temas são justiça de gênero, raça, econômica e climática. Serão dez perguntas voltadas à construção de cidades 2030 baseadas nas dez prioridades da Agenda Rio 2030.



“Estou muito animada! Vamos apresentar nossas propostas de governo e mostrar que, ao lado do povo, vamos colocar todas nossas crianças em creches, melhorar o trânsito com mudanças nas ciclofaixas e incentivo ao uso das bicicletas. Também iremos implementar o Programa Tarifa Zero, gerar empregos a partir do Programa Primeiro Emprego e tantas outras medidas para resolver as demandas urgentes da cidade”, afirma ela, que já destinou R$ 46 milhões em emendas parlamentares para Niterói.



Iniciativas democráticas



No dia 4, a deputada federal Talíria Petrone (PSOL) conversa com o Nikit Pod, o primeiro podcast da cidade. A partir das 19h30, ela apresenta seu plano de governo para a Niterói do futuro.



O Fórum de Entidades Municipais de Servidores realiza sabatina, na Câmara Municipal. No dia 6, a partir das 16h, Talíria Petrone vai explicar suas propostas, que são baseadas em três eixos: Cuidar da Gestão, Cuidar das Pessoas e Cuidar da Cidade. A sabatina vai ser transmitida pela TV Câmara.



A candidata destaca que essas iniciativas são primordiais para a construção de uma cidade melhor, inclusiva e democrática.



Agenda

Segunda (26)



10h às 17h - Reunião interna



18h30 - Plenária de Mobilização na sede do PSOL, Centro