Campanha na rua Paulo Gustavo: Rodrigo Neves caminhou com apoiadores e conversou com a população - Divulgação

Campanha na rua Paulo Gustavo: Rodrigo Neves caminhou com apoiadores e conversou com a populaçãoDivulgação

Publicado 26/08/2024 23:52

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói pelo PDT, Rodrigo Neves, e a candidata a vice-prefeita, Isabel Swan (PV) fizeram uma caminhada por Icaraí, nesta segunda-feira (26.08), para ouvir as demandas dos moradores e comerciantes da Zona Sul.

Acompanhados do presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt; da presidente estadual do Cidadania Mulher, Juliana Benício e do ex-deputado estadual Felipe Peixoto, Rodrigo Neves e Isabel percorreram a Rua Paulo Gustavo e conversaram com os cidadãos sobre alguns projetos prioritários para a região, como dobrar o número de efetivos e viaturas do ‘Niterói Presente’; ações integradas de ordem pública, saúde e assistência social para resolver os problemas da população em situação de rua; revitalização da orla com modernos quiosques; a restauração e funcionamento do Novo Cinema Icaraí, e obras de ampliação do sistema de macrodrenagem para redução dos alagamentos nas chuvas mais intensas.

“Cuidamos de nossa cidade na Pandemia, enfrentamos a criminalidade criando programas como o Niterói Presente e o cerco eletrônico do CISP, tiramos obras esperadas há décadas do papel como o túnel Charitas-Cafubá e a duplicação da avenida Marques do Paraná e ciclovias com a nova entrada do bairro de Icaraí. Preparamos a cidade para mais avanços. Niterói vai viver um novo e forte ciclo de desenvolvimento sustentável. Nos próximos quatro anos, nós vamos acelerar, cuidar e transformar nossa cidade no melhor lugar para viver e ser feliz do Brasil”, declarou o trabalhista.