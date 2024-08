Praia das Flexas: obras da Emusa serão realizadas na encosta - Reprodução

Publicado 27/08/2024 15:35

Niterói – A Prefeitura fará uma obra de contenção no bairro da Boa Viagem. A publicação foi feita nesta terça-feira (27), no Diário Oficial. A intervenção está a cargo da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) e será na Avenida Almirante Benjamin Sodré, no trecho entre a Ilha da Boa Viagem e o Museu de Arte Contemporânea (MAC). Com investimento de R$ 23,2 milhões, a previsão de conclusão do serviço é para agosto de 2025.

O projeto prevê a construção de um sistema de contenção que inclui diversas técnicas de engenharia utilizadas em encostas, com uma estrutura de solo grampeado verde, solo ancorado, muro em gabião e viga estaqueada, abrangendo uma área de 6.200 m².

A técnica de solo ancorado consiste na colocação de chumbadores com barras de aço e instalação de uma tela metálica, visando aumentar a estabilidade e a resistência das encostas. Já o muro em gabião é uma estrutura de contenção feita de malhas metálicas preenchidas com pedras de mão, eficaz para controlar a erosão, proteger margens de rios e como elementos de drenagem, oferecendo boa resistência estrutural.

O solo grampeado verde é uma técnica de estabilização de encostas e taludes naturais, que utiliza chumbadores metálicos e um revestimento composto por mantas e vegetação, proporcionando melhor integração com o ambiente, redução da erosão do solo e aumento da biodiversidade. A utilização da viga estaqueada é necessária em terrenos que apresentam solo mais instável, quando o chão não apresenta capacidade de suportar elevadas cargas ou está sujeito a processos erosivos. Nesse caso, o estaqueamento faz com que o peso da construção seja suportado, evitando danos no futuro. Ao fim dos trabalhos, toda a área estará mais segura e livre de possíveis deslizamentos.

Em 2023, a Emusa finalizou uma obra de contenção de encostas na mesma região, entre a Praia das Flechas e a Avenida Engenheiro Martins Romeo, onde foi colocada uma cortina de 92 metros de extensão e reforço do gabião já existente. O investimento total foi de R$ 2,7 milhões.

Desde 2013, a Prefeitura já investiu cerca de R$ 1 bilhão e concluiu mais de 149 obras de contenção de encostas em toda a cidade. Também foram investidos cerca de R$ 500 milhões em obras macro e microdrenagem, além de pavimentação.

