Manoel Amâncio: celebrando os 41 anos da FamnitDiego Lopes

Publicado 27/08/2024 16:17

Niterói - No próximo sábado, 31 de agosto, a Federação Municipal de Associações de Moradores de Niterói (Famnit) comemora 41 anos de sua fundação com uma roda de samba em sua sede localizada em Santa Rosa. A festa será embalada pelo grupo Coisa Nossa a partir das 13h.

Criada em 1983, a Famnit conta com 113 associações que ao longo de quatro décadas tem se dedicado à defesa dos interesses das comunidades e ao fortalecimento do diálogo entre os moradores e o poder público. Esta data é um marco não só para a Federação, mas para toda a cidade, que tem testemunhado a evolução e o impacto positivo das ações comunitárias lideradas pela instituição.

O evento contará também com momentos de confraternização, homenagens a personalidades importantes para a história da Famnit e a presença de líderes comunitários que compartilharão suas experiências e conquistas ao longo dos anos. “A Famnit é um importante instrumento de participação popular de uma camada da sociedade civil que só é lembrada em tempos de eleição. Mudamos essa realidade com muito diálogo e atualmente sentimos que as decisões políticas passam pelas discussões que aqui são feitas”, reflete Manuel Amâncio, o atual presidente da Famnit.

O evento é aberto aos moradores de Niterói e celebra a união e a resistência, reafirmando a importância do movimento associativo para o desenvolvimento social e cultural de nossas comunidades.



Serviço:



Evento: 41 anos de Famnit

Data: Sábado, 31 de agosto

Horário: A partir das 13h

Local: Sede da Famnit

Endereço: Rua Dr. Mário Vianna,532, Santa Rosa

Valor: Grátis