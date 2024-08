Dia Nacional de Combate ao Fumo: luta contra o tabagismo - Raquel Morais

Publicado 29/08/2024 16:26

Niterói - O tabaco mata anualmente, em todo o mundo, mais de 8 milhões de pessoas. O Tabagismo é a principal causa de morte evitável, e é uma das maiores ameaças à saúde pública global, chegando a ser classificado como epidemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nessa quinta-feira (29/08) é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo e especialistas comentam sobre a data.

No Brasil o tabagismo é considerado uma doença crônica e é causado pela dependência da nicotina, que tem propriedades psicoativas e leva somente de 7 a 19 segundos para chegar ao cérebro, liberando substâncias ligadas às sensações de prazer e satisfação, são cerca de 156 mil fumantes que perdem a vida em consequência do cigarro.

"Fumar traz consequências ruins ao organismo e aumenta a taxa de mortalidade. O tabagismo prejudica quase todos os órgãos do corpo e, ao menos, 50 doenças ou incapacitações estão associadas a ele", explicou a diretora médica patologista clínica de Niterói, Dra. Christina Bittar.

Entre as principais doenças estão diabetes, hipertensão, Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto, doenças respiratórias, tuberculose, impotência, infertilidade, osteoporose, doenças bucais e câncer.

No Brasil, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, coordenado pelo INCA, realiza um trabalho de prevenção e controle, visando alertar sobre os perigos do fumo, bem como oferecer suporte e acompanhamento para aqueles que querem parar de fumar.