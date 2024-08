Candidato Rodrigo Neves: reunião no Sindlojas e caminhada por Santa Rosa - Divulgação

Candidato Rodrigo Neves: reunião no Sindlojas e caminhada por Santa RosaDivulgação

Publicado 28/08/2024 12:56

Niterói - O candidato a prefeito Rodrigo Neves (PDT) e a vice Isabel Swan (PV) se reuniram na terça-feira (27.08) com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas), Charbel Tauil; empresários, representantes do setor de varejo e dirigentes lojistas, no Centro da cidade.



No encontro, o trabalhista ouviu as demandas dos lojistas e falou sobre um novo ciclo de avanços para a economia do Centro e bairros vizinhos. “Nós reconhecemos que muita coisa foi feita na cidade, mas a gente quer melhorar e gerar mais desenvolvimento. E a criação de um centro de convenções vai ajudar a atrair grandes eventos. O turista que vem para feiras e convenções gasta quatro vezes mais do que o turista de lazer. Eu acho que nossa cidade tem um potencial gigantesco porque é uma cidade agradável e com grandes pontos de visitas”, destacou o presidente do Sindilojas.



Rodrigo Neves elogiou as propostas e recordou que, desde o seu primeiro governo, em 2013, as associações de lojistas e empresários sempre foram ouvidas no planejamento de longo prazo da cidade e são muito importantes para parcerias com a prefeitura.

O pedetista destacou que Niterói precisa concluir a transição da economia do petróleo para a economia do turismo, do serviço e inovação tecnológica. E ressaltou que o Centro vai ser o grande vetor de desenvolvimento nos próximos anos. “A questão das pessoas em situação de rua vamos resolver com um choque de ações sociais e de ordem pública coordenadas. Vamos dobrar a segurança, mudar toda a iluminação com lâmpadas de led e trocar todo o calçamento das ruas do bairro. Além disso, nós temos que consolidar Niterói como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Para isso, vamos fazer um grande centro de convenções ao lado do Caminho Niemeyer, com heliponto e uma moderna marina. E vamos concluir o projeto da nova concha acústica e da nova arena esportiva da cidade. São equipamentos que, junto com a revitalização da orla, vão incrementar o turismo e trazer muitos eventos para o Centro e para toda a cidade”, concluiu Rodrigo Neves.



No início da noite, o candidato seguiu para uma caminhada no Largo do Marrão, em Santa Rosa, na Zona Sul. Rodrigo Neves conversou com moradores, trabalhadores e comerciantes do bairro. O trabalhista anunciou que a região também vai ser atendida com reforço de efetivo e viaturas do ‘Niterói Presente’ e receberá obras de ampliação do sistema de macrodrenagem para redução de alagamentos nas chuvas mais intensas.