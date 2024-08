Novo horário: o objetivo é fazer com que as pessoas tenham mais tempo para aproveitar o espaço durante as estações mais coloridas e quentes do ano - Reprodução

Novo horário: o objetivo é fazer com que as pessoas tenham mais tempo para aproveitar o espaço durante as estações mais coloridas e quentes do anoReprodução

Publicado 28/08/2024 13:00

Niterói - Os frequentadores de uma das áreas verdes mais procuradas de Niterói, o Campo de São Bento, terão mais tempo para desfrutar de todos os atrativos e do clima bucólico que o espaço oferece. A partir do dia 22 de setembro, o Campo de São Bento ficará aberto até às 20 horas e assim permanecerá durante toda a primavera e o verão. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham mais tempo para aproveitar o espaço durante as estações mais coloridas e quentes do ano. Além disso, a Prefeitura de Niterói está realizando, por meio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), uma série de melhorias em praças da cidade.



O Campo de São Bento também vem passando por diversas melhorias nos últimos meses. Foram instalados no local o NitBike, espaço de compartilhamento de bicicletas grandes e trocados todos os bancos de madeira do parque.



Outra ação importante foi a pintura do gradil em torno de todo o espaço. São 825 metros de extensão. Outras partes do parque também receberam pintura como a casinha das bonecas que fica em frente da administração, brinquedos do parquinho que também foram revitalizados, do palco em frente à pista de patinação e dos guarda corpos que cercam o rio que atravessa o campo.



As equipes também efetuaram reparos como no próprio guarda corpo, o caramanchão e na ponte do laguinho. Foram feitas obras como a calafetagem dos buracos em calçadas e na alameda dentro do campo. O parque ganhou ainda novos jogos de mesas e bancos e houve melhorias na parte elétrica, com a troca de reatores e refletores no canteiro em frente à Rua Lopes Trovão e no coreto.



Ainda foi construída a base para a futura instalação de brinquedos acessíveis no local. Já tinham sido colocadas papeleiras ao redor do campo, além de lixeiras no trecho da Domingues de Sá, e nas praças de piquenique.



Conservação de praças



Uma delas é o plantio de novas espécies de plantas arbustivas na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, que vai deixar a área de lazer do local ainda mais colorida. O espaço já conta com ipês amarelo, branco e rosa, árvores nativas de Mata Atlântica plantadas nos últimos anos por alunos da escola São Vicente de Paula e da rede municipal de ensino. A grade da praça passou por reparos.



Atualmente, outras praças estão recebendo cuidados. A da Abolição, no Caramujo, recebeu pintura dos mobiliários. A do Tenente Jardim, teve a recuperação do alambrado e pintura da quadra. A do Descobrimento, em Piratininga, teve a colocação das hastes das balizas e recuperação das telas do alambrado da quadra. Outro local que também recebeu melhorias foi a Pracinha do Preventório, em Charitas. O espaço foi recuperado, recebeu pintura e troca de três bancos.



Niterói conta com cerca de 200 praças. As equipes de conservação realizam inúmeras ações como reparo nos mobiliários, pintura das jardineiras, serviços de obras para recuperar os espaços de ações de vandalismo.



As praças passam diariamente também por varrição, corte de grama e limpeza. Nos últimos dias, as equipes estiveram realizando esses serviços, por exemplo, na Engenhoca, Barreto, Largo da Batalha, Ilha da Conceição, Maria Paula, Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, Cafubá, São Francisco.