Obras: comunidade do Papagaio receberá revitalização de travessas e escadarias, pavimentação com sinalização vertical, restauração e complemento da drenagem existente - Bruno Eduardo Alves

Publicado 29/08/2024 16:38

Niterói - A Prefeitura deu início nesta quarta-feira (28) às obras de urbanização da comunidade do Papagaio, no bairro de Venda da Cruz, Zona Norte da cidade. A estrutura contempla nova pavimentação, drenagem, iluminação, mobiliário urbano e equipamentos para práticas esportivas. Com um investimento de R$ 33,2 milhões, a previsão é que as obras sejam concluídas em fevereiro de 2026.

A comunidade do Papagaio receberá revitalização de travessas e escadarias, pavimentação com sinalização vertical, restauração e complemento da drenagem existente, novos pontos de coleta de lixo e a instalação de iluminação pública em LED. Além disso, será construída uma praça escalonada com aparelhos de ginástica para a terceira idade, brinquedos, bancos de concreto e paisagismo.

Também será feito no Papagaio a recuperação de dois campos de futebol e a construção de uma sede para a Associação de Moradores, que incluirá salas de multiuso, oficinas, área administrativa e um terraço para atividades externas. As obras estão à cargo da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).

A urbanização do Papagaio faz parte de um pacote de obras realizadas pela Emusa neste ano para levar nova infraestrutura às comunidades de Niterói. Além do Papagaio, localidades como Caranguejo, Barreira, Monan, Caniçal, Bonsucesso, Mineirinho, Grota do Surucucu, Igrejinha, Sousa Soares e Maceió estão sendo contemplados com melhorias.