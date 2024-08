Arte na Rua: evento acontece no Parque Rural - Divulgação

Publicado 30/08/2024 07:32

Niterói – A Prefeitura de Niterói vai realizar uma tarde cultural no Parque Rural, no Engenho do Mato, neste sábado, 31 de agosto, com o projeto Arte Na Rua, promovido pela Fundação de Arte de Niterói (FAN). A programação é gratuita e acontece a partir das 14h. Com foco na família, as atividades serão realizadas ao ar livre com o objetivo de levar uma tarde repleta de diversão e entretenimento.

A criançada pode se preparar para um dia especial. Brinquedos ao ar livre vão garantir a diversão dos pequenos, enquanto as oficinas de pernas de pau trarão uma dose extra de aventura. Os instrutores estarão a postos para ensinar os participantes a se equilibrar e dar os primeiros passos nas alturas, em uma experiência que mistura diversão e desafio.

A trilha sonora da tarde ficará por conta da Banda do Engenho do Mato, que vai trazer um repertório variado, com músicas brasileiras criando uma atmosfera festiva.



Serviço

Evento:Arte na Rua no Parque Rural

Horário: 14h às 18h

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Atrações: Brinquedos ao ar livre, Banda do Engenho do Mato e Oficinas de pernas de Pau

Local: Parque Rural de Niterói - Rua Dois, Quadra. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato.