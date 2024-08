Marina Cespe: inaugurando exposição na galeria Eixo Reserva - Divulgação

Publicado 29/08/2024 18:19

Niterói - Marina Cespe, artista niteroiense, inaugura nesta sexta-feira (30) a ocupação “Fluídos e Faíscas”, na Galeria Eixo Reserva, no Reserva Cultural, em São Domingos. A exposição tem o intuito de pensar a produção mais recente da artista Marina Cespe, que toma forma em pinturas e esculturas. Em um ambiente de galeria, sem curadoria e expografia, o projeto piloto procura trazer uma discussão acerca da relação intrínseca entre máquina e corpo.

Graduanda em pintura na UFRJ, a artista busca tratar a matéria pictórica como um trabalho de alto risco, capaz de acionar fluídos e faíscas, indicativos de falha em movimentos sistemáticos. Fluídos e faíscas assim se misturam, traçando paralelos entre vivências mecânicas e memórias carnais.

“Espero que o público possa refletir profundamente sobre a interação entre máquina e corpo, o foco do meu trabalho, e assim pensar em como a matéria pictórica pode provocar sensações de fluídos e faíscas. A proposta é provocar também uma análise sobre as noções de produtividade e trabalho no mundo contemporâneo.”, explica.

Inauguração: dia 30 de agosto às 18h

Encerramento: dia 11 de setembro às 19h

Visitação : Quarta a domingo de 15h às 19h

Galeria EIXO RESERVA - Reserva Cultural Niterói

Av. Visconde do Rio Branco, 880

São Domingos - Niterói