Publicado 30/08/2024 14:56

Niterói - A grande Final Estadual do Rio de Janeiro para o Duelo de MC's Nacional 2024 acontecerá no próximo sábado, 31 de agosto, a partir das 14h, na praça da Capoeira, em São Francisco, com shows do bicampeão nacional Douglas Din e da rapper, cantora e atriz Azzy. O evento é gratuito, e será transmitido ao vivo no canal da Família de Rua no YouTube. O evento é realizado pela FAN - Fundação de Arte de Niterói em parceria com a FDR - Família de Rua e Estadual RJ.

O público irá conhecer quem do time de finalistas irá representar o estado do Rio de Janeiro no Duelo de MC's Nacional. A vaga é disputada por 16 MC's que se classificaram nas etapas seletivas e pré seletivas, em dezenas de batalhas espalhadas por mais de 25 municípios.

A competição mobiliza milhares de jovens nas regiões periféricas do estado. Ao todo, 16 batalhas tradicionais do estado do Rio de Janeiro produzem as seletivas para a etapa Final. Esse ano os municípios da Baixada Fluminense bateram recorde de MC's classificados, inclusive com algumas estreias marcando uma fase de renovação na cena. A Final Estadual RJ marca também a oportunidade de ver em cena os representantes das regiões metropolitana, serrana, lagos, médio paraíba, norte, noroeste e sul fluminense.

No palco, os artistas das maiores batalhas do Rio de Janeiro, como a Batalha do Tanque, Batalha do Coliseu, Batalha da Helianto, Independência Baixada e outras. DJ Nikão comanda as pickups junto com o time de apresentadores: Malê, Naan, Hg e Guigui. Os Beats das batalhas ficam por conta do Beatmaker Kenpachi, e o júri técnico é formado por Fábio Beleza, Allan Freestyle, Garcia e Xarpi



Saiba quem vai batalhar:



1 - WL BXD (Classificado na Batalha do Coliseu - Rio de Janeiro)

2 - RD.X (Classificado na Batalha da Helianto - Rio de Janeiro)

3 - João Vega (Classificado na Roda Cultural Canta Teresa - Rio de Janeiro)

4 - Sereia (Classificada na Roda Cultural do Pac'stão - Rio de Janeiro)

5 - Malagueta (Classificado na Batalha do Tanque - São Gonçalo)

6 - Tyago 021 (Classificado na Batalha da Marina - Niterói)

7 - PHL (Classificado na Batalha do Troco - Volta Redonda)

8 - Spike (Classificado na Roda Cultural da Rocinha - Rio de Janeiro)

9 - Braga BXD (Classificado na Roda Cultural da CDD - Rio de Janeiro)

10 - Tock (Classificado na Manifestação Cultural de Rimas - Campos dos Goytacazes)

11 - Yori D$ (Classificado na Independência Baixada - Duque de Caxias)

12 - Antares (Classificado na Batalha da Foice - Itaboraí)

13 - Govez (Classificado na Batalha da TJK - Teresópolis)

14 - Adrien (Classificado na Batalha do Forte - Cabo Frio)

15 - Devilzinha (Classificada na Roda Cultural Sávio Oliveira - Maricá)

16 - Thug L (Classificado na Roda Cultural Mageense - Magé)



PROGRAMAÇÃO



14:00h DJ Nikão / Participação especial Tropa da BTP, com jovens talentos revelados nas Rodas Culturais de Niterói

15:00h Roda de Breaking com Wolf Crew

16:00h Show Douglas Din

16:30h Bate papo: Qual a importância das cotas diversidades nas batalhas de rima?

Convidada especial: Valda Neves (COLE Niterói - Coletiva Feminista das LBTI)

17:00h Final Estadual RJ

19:30h Show Azzy



SERVIÇO:



Horário: 14h às 21h

Valor: Gratuito

Local: Praça da Capoeira, Avenida Quintino Bocaiúva, s/n, São Francisco, Niterói