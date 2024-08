Alessandro Marimpietri: palestra na Academia Niteroiense de Letras - Divulgação

Alessandro Marimpietri: palestra na Academia Niteroiense de LetrasDivulgação

Publicado 30/08/2024 07:54

Niterói - O neuropsicólogo, palestrante e escritor, Alessandro Marimpietri vai estar em Niterói no dia 11 de setembro, e fará, às 15h30, um encontro com os membros das Academias de Letras, Niteroiense, Fluminense, Cenáculo e Associação Niteroiense de Escritores. Falará da importância de narrar para as infâncias em tempo de desencantamento. O local será na Academia Niteroiense de Letras, na Rua Visconde do Uruguai, 456.

No seu livro, O que é o tempo?, o neuropsicólogo Alessandro Marimpietri convoca crianças a refletirem sobre o tão "dogmático" tempo. A obra revela o jeito criativo do autor de responder a pergunta do filho Lucca, de 11 anos, que lhe indagou "O que é o tempo?".



A história é protagonizada por uma família de pinguins, assim como no primeiro livro de Marimpietri, Quando somos um só. Em ambas edições, as ilustrações são assinadas por Esteban Vivaldi, artista ítalo-chileno que mora em Salvador.



“Esteban é inteligente, criativo, competente, sensível e disposto a mergulhar em desafios inéditos. Foi dele a ideia da família de pinguins navegadores, é dele o mérito de criar uma narrativa visual para uma declaração de amor. Ele inventou uma história dentro da história. Nós juntos - ele, eu e a editora - inventamos um jeito de fazer um livro que se dispõe a ocupar um espaço entre os pais e seus filhos, o que acho muito interessante”, define o escritor.



Sobre o autor



Alessandro Marimpietri é pai de Lucca, além de escritor, psicólogo, professor, neuropsicólogo e doutor em Ciências da Educação. Lançou, em 2021, 'Quando somos um só', seu primeiro livro infantojuvenil. Em 2023, lança 'O que é o tempo?', ambos pela Solisluna Editora. Dirige o Espaço Desenvolver, que se destina a estudos e intervenção no âmbito interdisciplinar da psicologia, psicanálise e educação. Nasceu em Salvador.