Congresso em Foco: premiação para Talíria Petrone - Divulgação

Congresso em Foco: premiação para Talíria PetroneDivulgação

Publicado 31/08/2024 00:27

Niterói - Uma noite para celebrar a democracia. O Congresso em Foco realizou, na última quinta-feira (29), a entrega do prêmio mais importante da política brasileira e a deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) está, mais uma vez, entre os melhores parlamentares do Brasil. "É uma honra receber o prêmio. Seguiremos trabalhando", garantiu a candidata à Prefeitura de Niterói.

A 17ª edição da premiação homenageou deputados e senadores de destaque. O evento reconhece os parlamentares comprometidos com o Estado Democrático de Direito e sinaliza ao eleitorado a qualidade da representação política no país. No total, 31 parlamentares mulheres e 49 parlamentares homens foram agraciados pelo prêmio. Todos foram escolhidos pelo público, por jornalistas e um júri especializado.

Sem parar

Na manhã da última sexta-feira (dia 30), a deputada federal Talíria Petrone foi entrevistada pela jornalista Iasmin Costa para o Perspectivas, do SBT News. A parlamentar falou sobre a Lei Mães Cientistas, de sua autoria, além de outros temas importantes. A reportagem vai ao ar em setembro.

Após o programa, Talíria Petrone retornou para Niterói e seguiu com as atividades de sua candidatura à Prefeitura da cidade. A niteroiense fez panfletagens noturnas no Central Prime e no Barreto.

Agenda do fim de semana

Sábado (31)

08h - Panfletagem no Largo do Marrão

11h - Lançamento Comitê no Caramujo

13h - Gravação no Horto do Fonseca

16h30 - Feijoada com apoiadores

18h30 - Lançamento de candidatura

20h30 - Panfletagem noturna

Domingo (01)

09h - Caminhada na Praia de Itaipu

12h - Campeonato do Bairro de Fátima

13h30 - Visita à apoiadores

15h30 - Casamento da vereadora Benny Briolly