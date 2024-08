Prefeito Axel Grael: participando da entrega das obras da Praça Dom Navarro - Lucas Benevides

Publicado 30/08/2024 18:55

Niterói – A Prefeitura entregou, nesta sexta-feira (30), a Praça Dom Navarro, na Avenida Ary Parreiras, em Icaraí, totalmente reformada e revitalizada. O investimento na recuperação da praça foi de R$ 1,8 milhão.

A entrega foi feita pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, com a presença do presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antônio Lourosa; do secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier; da coordenadora do Niterói de Bicicleta, Helena Porto; do secretário municipal de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira; e de moradores de Icaraí, que foram conhecer as novas instalações e os novos equipamentos da praça.

A Praça Dom Navarro ganhou aparelhos de ginástica para a terceira idade, brinquedos, um parque com área de 132 metros quadrados, rampas de acesso adaptadas para acessibilidade, jardins, canteiros com grama e árvores e uma área destinada a feiras. O espaço também recebeu iluminação em LED, pergolados e bancos. Em breve, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta vai instalar uma estação do serviço de bicicletas compartilhadas da Prefeitura, o NitBike.

A recuperação da Praça Dom Navarro começou com a instalação de vigas pré-moldadas e de painéis para a recomposição dos 230 metros da laje, que tem cerca de 10 metros de largura.