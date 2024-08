Solar do Jambeiro: Choro das Minas é atração gratuita este final de semana - Divulgação

Solar do Jambeiro: Choro das Minas é atração gratuita este final de semanaDivulgação

Publicado 30/08/2024 18:45

Niterói - Neste domingo, dia 01 de setembro, Choro das Minas e a cantora Gabi Buarque (convidada especial) se apresentam em um dia de muita música e cultura no Solar do Jambeiro.

O primeiro coletivo de mulheres choronas de Niterói é um projeto pioneiro na cidade que possui uma formação de instrumentistas composto exclusivamente por mulheres.

A apresentação faz parte do Circuito de Choro de Niterói, realizado pela FAN e com direção do mestre Silvério Pontes. O evento é gratuito e acontecerá neste domingo, 01 de setembro, a partir das 11h, no Solar do Jambeiro, no Ingá – Niterói. O time de instrumentistas é composto por Clarice Maciel (pandeiro), Gisele Mascarenhas (Flauta Transversa), Lena Verani (Clarinete), Valéria Gomes (Violão 7 cordas), Belliza Luar (Violão 6 cordas) e recebe como convidada especial Gabi Buarque(voz e Cavaco). O grupo transita entre um repertório clássico do choro, passando por Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim, entre outros clássicos. O projeto Choro das Minas é uma iniciativa da jornalista, produtora cultural e pesquisadora Camille Siston.

Quando: 01/09, domingo, partir das 11h.

Onde: Rua Presidente Domiciano, 195, Solar do Jambeiro - Ingá. Evento gratuito.