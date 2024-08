Emersão: exposição de Beatriz Almeida abre na próxima semana - Divulgação

Publicado 30/08/2024 15:35

Niterói - A artista plástica Beatriz Almeida inaugura a exposição Emersão, na terça-feira, 03 de setembro, às 18h, na Sala José Cândido de Carvalho. A curadoria é de Desirée Monjardim.



Beatriz Almeida, 23 anos, vive e trabalha em Niterói. Bacharelanda de Pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem se desenvolvendo como artista plástica e, mais recentemente, como curadora e produtora artística.



Sua pesquisa plástica é direcionada para dinâmicas familiares e a repetição de imagens e comportamentos ao longo da vida. Além de questões subjetivas da artista, investiga como o tempo cronológico estrutura o indivíduo de modo que esse fragmente em disparidade aspectos de si, hierarquizando-os a partir dos marcos temporais Passado, Presente e Futuro.



A proposta dos trabalhos é alinhar a questão da fotografia (entendida aqui como um agenciador de memórias e possibilitadora de disrupção das linhas cronológicas) com a pintura, na elaboração de telas a partir do processo de colagem de múltiplas fotos de família. Justapondo diversos registros, de diferentes familiares, intende-se buscar relações e heranças comportamentais que ultrapassam gerações, sempre sendo renovadas e ganhando novos sentidos diante de novos atravessamentos. A artista, assim, propõe questionamentos sobre a infância e a formação subjetiva do indivíduo. As pinturas são feitas com base no cromatismo de fotografias analógicas, seguindo a escala de cinzas de fotos em preto e branco ou tons que remetam ao sépia, na intenção de reforçar a relação mencionada.



Sobre a exposição:



Beatriz Almeida: narrativas impossíveis

"Segundo a psicanálise, o trauma psíquico envolve um afluxo pulsional intenso. As profundas marcas que deixa na memória impedem a sua própria representação. O desafio é elaborar a memória traumática, tentar narrar aquilo que supera toda capacidade de ser transmitido. A obra de Beatriz Almeida trata da ferida da memória diante do evento traumático.



Em “Papai Noel é tricolor”, por exemplo, estamos aparentemente diante de uma cena comum: uma criança; o pinheiro de Natal decorado; a cadeira de balanço; a mesa sobre a qual vemos três bonecos musicais de Papai Noel. Não é gratuito que façamos uma descrição tão substantiva. Em sua narrativa impossível, a artista não pode deixar que se forme uma história. O uso da fotografia como base reforça o tempo passado cristalizado no presente. A escala de cinza enfatiza o sentido de algo que já aconteceu. As demais cores se insinuam pelas frestas, se revelam como corpo estranho.



Suas pinturas nos trazem o presente incrustado no passado, pois não se trata de recordar e sim de repetir. Falam da urgência dessa experiência-limite em uma artista jovem que já enfrenta, com honestidade e disposição, a barreira entre a vida e a arte". (Vera Beatriz Siqueira – historiadora da arte; professora do Instituto de Artes da Uerj).



SERVIÇO



Evento: Exposição “Emersão”| Beatriz Almeida

Abertura: 03 de setembro (terça-feira)

Horário: 18h

Visitação: até 01 de novembro

Horário: Segunda a sexta, das 9h às 17h

Valor: Gratuito

Local: Sala José Cândido de Carvalho

Endereço: Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, Niterói