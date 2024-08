Campanha de Rodrigo Neves: projetos para a Região Oceânica - Divulgação

Campanha de Rodrigo Neves: projetos para a Região OceânicaDivulgação

Publicado 31/08/2024 00:08

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói pelo PDT, Rodrigo Neves, e a candidata a vice Isabel Swan (PV) iniciaram a sexta-feira (30-08) com muita disposição para subir o Costão de Itacoatiara, uma das trilhas mais famosas da cidade, de onde se tem uma vista deslumbrante da Região Oceânica.

Acompanhados do ex-deputado estadual Felipe Peixoto (PSD), que foi criado na região, os três subiram os 270 metros da entrada do Parque Estadual da Serra da Tiririca até o mirante.

Rodrigo Neves destacou que uma das prioridades de sua nova gestão vai ser transformar Niterói num dos maiores destinos turísticos do país. O trabalhista disse que a Região Oceânica tem um potencial natural a ser aproveitado e anunciou novos projetos, como o Parque da Orla da Lagoa de Itaipu; remodelação dos quiosques de toda orla; novo Skate Parque e um centro cultural com teatro; estações do NitBike; modernização da Avenida Central e construção do Centro Regional de Exames e Especialidades, além da conclusão das obras de macrodrenagem e o reforço do número de homens e viaturas do Niterói Presente.

O trabalhista, que mora há quatro anos em Itaipu, lembrou que, pela primeira-vez, Niterói vai ter um prefeito e uma vice-prefeita da Região Oceânica, já que Isabel Swan é moradora de Piratininga.

“A Região Oceânica vai ficar ainda melhor do que já está. Eu já enfrentei desafios maiores, como a construção do Túnel Charitas-Cafubá e a pavimentação e drenagem de mais de 90% das ruas. Agora, nós vamos fazer muito mais, para gerar emprego, renda e qualidade de vida para a população. Niterói vai ser a melhor cidade para se viver e ser feliz do Brasil”, declarou Rodrigo Neves.