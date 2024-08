Orquestra La Salle: única apresentação comemorativa no domingo, no Municipal - Juliana Moss

Publicado 31/08/2024 10:43

Niterói - Atividade mais antiga do Colégio La Salle Abel, fundada em 1953, a Orquestra La Salle continua produzindo boa música e encantando plateias. Sob regência do Maestro Henrique Manso Junior, neto do falecido maestro Pedro Mota, fundador da então Orquestra Típica de Ritmos La Salle, em 1957. Referência musical em Niterói e cidades vizinhas, a Orquestra La Salle é uma atividade cultural gratuita, oferecida aos alunos do Colégio La Salle Abel.



Nessas mais de seis décadas, a Orquestra já se apresentou em cerca de 200 cidades brasileiras em diversos estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, além de ter gravado dois CDs e dois LPs. Atualmente a Orquestra conta com mais de 100 alunos, do 1º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. No repertório estão presentes influências musicais brasileiras e estrangeiras.



A formação atual da Orquestra La Salle, com cerca de 100 integrantes, conta com flauta doce, flauta transversa, saxofone alto, saxofone tenor, trompete, violão, guitarra, baixo, teclado, bateria e percussão, além de cantores. Em 2017 a Orquestra La Salle recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Niterói, assim como o Maestro Henrique Manso Júnior foi agraciado com a Medalha Felisberto de Carvalho, uma das mais importantes do Município de Niterói, pelo seu trabalho na área cultural em nossa cidade.



Em 2018 esteve em estúdio para gravar um álbum comemorativo pelos seus 60 anos com patrocínio das Águas de Niterói. Este álbum contou com a participação de cerca de 100 músicos, incluindo integrantes da Orquestra La Salle, ex-integrantes e também participações especiais de Roberto Menescal, Marcelo Martins, Carlos Malta, Sinfônica Ambulante e do Coral Pequenos Cantores de Canos (RS). Este álbum se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Serviço



Evento: Orquestra La Salle comemora 67 anos

Data: Domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 18h

Ingressos: R$ 60

Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Promoção Meia Solidária: 50% de desconto na compra de 01 ingresso, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Desconto não cumulativo.

Duração: 75min

Classificação indicativa: Livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói