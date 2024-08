Axel Grael: Prefeito recebeu representantes do governo da Catalunha - Bruno Eduardo Alves

Publicado 31/08/2024 10:07

Niterói – A Prefeitura recebeu, nesta sexta-feira (30), representantes do governo da Catalunha, região no nordeste da Espanha que tem Barcelona como capital. O prefeito Axel Grael se reuniu com a representante do governo catalão no Brasil, Paula Mèlich Bonet, e com o secretário de Relações Exteriores da Catalunha, Jean-Marc Segarra Mauri. Também participou do encontro o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Igor Baldez.

A reunião teve o objetivo de estreitar os laços e as relações entre Niterói e a região espanhola. Um dos principais assuntos do encontro foi a feira internacional “Blue Economy” (economia do mar), que será sediada em Niterói, na primeira semana de dezembro, no Caminho Niemeyer.

A feira é promovida pela Fira Barcelona, um mega espaço para feiras e eventos na capital catalã e que, anualmente, organiza o Smart City Expo World Congress, maior congresso do mundo sobre cidades inteligentes.

Em abril deste ano, o prefeito Axel Grael fechou a parceria que prevê exclusividade para Niterói na realização da “Blue Economy”. O objetivo da Prefeitura é incrementar o calendário anual de eventos na cidade para estimular a cadeia produtiva do turismo, aquecer os setores de comércio e serviços e gerar empregos e oportunidades.