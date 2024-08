Mona Vilardo: artista participa do evento domingo, na Biblioteca Parque de Niterói - Divulgação

Publicado 31/08/2024 11:48

Niterói - No sábado, 31 de agosto, das 10h às 15h, a Biblioteca Parque de Niterói recebe uma série de atividades culturais e literárias, como shows, oficinas e contações de histórias. A programação é gratuita e livre para todos os públicos.



Às 10h30, a programação inicia com a contação de história da autora Débora Moreno. A escritora, artesã, bonequeira, palestrante e contadora de histórias tem mais de 12 livros publicados e encanta as crianças com suas histórias.



A programação segue às 11h30, com o show do livro “50 sons de crônica”, com a autora e cantora Mona Vilardo, acompanhada por Leandro Junior no violão. O show é inspirado em seu livro de crônicas, que reúne reflexões e memórias que dialogam com canções que estão no imaginário popular.



À tarde, as atividades seguem com oficinas sobre escrita, publicação e o ofício do escritor.



Às 13h, Amanda Almeida, escritora imortal da Academia Fluminense de Letras, Mestre em Letras e idealizadora do coletivo Gente Formando Gente, promove a Oficina de Escrita Criativa, convidando os participantes a desenvolver sua criatividade através da escrita, inventando e criando novos mundos, para explorar as infinitas possibilidades que a literatura pode proporcionar.



Também às 13h, a contadora de histórias e criadora do programa Constelário de Histórias, Daniella D`Andrea, ministra a oficina Viagem à Terra do Encontro, para todos que estejam interessados em desenvolver processos criativos a partir da literatura oral. A proposta é compartilhar alguns fundamentos dos contos. “A intenção é sensibilizar para a construção de uma narração própria a partir da recordação de experiências pessoais significativas que se conectam com esse material, tesouro vivo da humanidade que atravessa tempo e culturas”, diz a narradora.



A programação encerra com oficinas sobre poesia e a contação de história na atualidade.



Às 14h, a oficina Tocando a Lira - as possibilidades da publicação de poesia para além do livro, sobre a diversificação do alcance da poesia em diversos meios de divulgação, como os saraus e o ambiente virtual, com a jornalista Evelyn Murad e participação do autor e editor Marcelo Aceti.



A oficina O Desafio do Contador de Histórias nos Tempos Atuais, com a professora, bibliotecária e escritora Regina Abrunhosa, apresenta dicas e exemplos de uso de novos recursos para criar um espaço de ambientação da escuta, valorizando a narração oral e preservando a memória e cultura.



Confira a programação:



Evento: Arte Na Rua - Niterói Arte e Poesia

Sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 10h às 15h

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, S/N - Centro, Niterói



Atração: Débora Moreno - Contação de Histórias

Horário: 10:30 horas

Atração: Show com o livro “50 tons de crônica” da autora Mona Vilardo acompanhada por Leandro Junior no violão

Horário: 11:30 horas



Atração: Oficina com Amanda Almeida - Escrita Criativa

Horário: 13 horas



Atração: Daniella D' Andrea em Oficina Viagem à Terra do Encontro: criação de histórias a partir da estrutura de um conto de tradição oral

Horário: 13 horas



Atração: Oficina Tocando a Lira - as possibilidades da publicação de poesia para além do livro

Apresentação: Evelyn Murad - Jornalista Responsável pela Lira

Participação: Marcelo Aceti - Escritor, editor e curador literário da Lira

Horário: 14 horas



Atração: Oficina com Regina Abrunhosa - O desafio do contador de histórias nos tempos atuais

Horário: 14 horas