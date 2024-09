Campo de futebol reformado em Santa Bárbara: entregue à população - Alex Ramos

Publicado 01/09/2024 17:08

Niterói - Os moradores do bairro Santa Barbara, na Zona Norte, ganharam na manhã deste domingo (01) uma área de lazer totalmente reformada pela Prefeitura de Niterói. A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) foi responsável pelas obras. A reinauguração do espaço foi marcada por uma partida especial entre os moradores, que contou com a presença do prefeito Axel.

A reforma do tradicional espaço de esporte e lazer, que possui uma área de 2.948m² (67x44), faz parte de um contrato de fornecimento e instalação de grama sintética para 36 campos e cinco regiões da cidade. Até o momento, seis deles já tiveram os trabalhos concluídos.

Com um investimento total de R$ 17,1 milhões, a previsão é de que o contrato seja totalmente executado até maio de 2025.