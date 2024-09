Caminhada de Rodrigo Neves: sábado de manhã, na Praia de Icaraí - Divulgação

Publicado 31/08/2024 22:17

Niterói - O sábado do candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e da candidata a vice-prefeita, Isabel Swan teve início com um café da manhã no Morro Cavalão, na Zona Sul da cidade, onde fizeram corpo a corpo e receberam o apoio dos moradores e das lideranças comunitárias do local.

Durante o encontro, o trabalhista lembrou as condições precárias das encostas das comunidades e as sucessivas tragédias antes de assumir a prefeitura em 2013. “Os morros estavam derretendo, a população alarmada com encostas desabando. Nós fizemos obras que não aparecem, mas que salvam vidas. E vamos, já no início do nosso próximo governo, contratar mais 200 médicos, para as unidades básicas de saúde e criar os Centros Regionais de Exames Especializados. E tem uma coisa que eu quero dizer aqui para os jovens e as crianças: nós vamos ampliar e trazer muitos projetos de esportes, de artes marciais, de futebol e de cultura”, disse Rodrigo.

Ainda pela manhã, Rodrigo e Isabel inauguraram o comitê de campanha também em Icaraí e, em seguida, fizeram uma caminhada pelo bairro. Acompanhados do prefeito Axel Grael, do presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt; da presidente estadual do Cidadania Mulher, Juliana Benício e do ex-deputado estadual Felipe Peixoto, Rodrigo e Isabel percorreram ruas e a orla de Icaraí e ouviram demandas da população.

“Implantamos o Niterói Presente, o cerco eletrônico, ampliamos a Av. Marques de Paraná, fizemos o túnel Charitas-Cafubá, a nova entrada de Icaraí, entre muitas outras entregas. E agora vamos fazer uma gestão ainda melhor olhando para os novos desafios. Já no início do nosso governo vamos promover ações integradas de ordem pública, saúde e assistência social para resolver os problemas da população em situação de rua; dobrar o número de efetivos e viaturas do ‘Niterói Presente’; restaurar e colocar em funcionamento o Novo Cinema Icaraí; e fazer obras de ampliação do sistema de macrodrenagem para redução dos alagamentos nas chuvas mais intensas”, destacou Rodrigo.

No início da tarde, o candidato se dirigiu à Vila de Pescadores de Itaipu, onde conversou com comerciantes locais, moradores, frequentadores da praia e fez uma pausa para o almoço no tradicional Bar do Jorginho, na orla de Itaipu.