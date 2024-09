Corte Momesca deste ano: Rei, Rainha e Princesa - Divulgação

Corte Momesca deste ano: Rei, Rainha e PrincesaDivulgação

Publicado 01/09/2024 17:30

Niterói – A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) lançou, na última quarta-feira (27) o edital da corte momesca para o Carnaval 2025 da cidade. A publicação saiu no Diário Oficial do Município e encontra-se disponível no www.visit.niteroi.br.

As inscrições para Rei Momo e Rainha do próximo Carnaval da cidade vão começar no dia 1 de outubro e terminar em 14 de novembro deste ano. Assim a Neltur já começa a organizar os preparativos para a maior festa cultural e popular da cidade fluminense – que é o Carnaval de Niterói.

Os candidatos e candidatas interessados a concorrer a Rei Momo e Rainha e Princesa do Carnaval Niterói 2025 deverão ser indicados por uma agremiação da cidade e a ficha de inscrição pode ser adquirida na sede da Neltur – Estrada Leopoldo Fróes 773, São Francisco -, procurando a funcionária Andréa Coutinho, no Depto de Lazer, entre 9h e 17h.

As candidatas à Rainha do Carnaval Niterói 2025 serão julgadas nos quesitos Samba no Pé; Simpatia; Elegância e Estética Corporal e os Candidatos a Rei Momo também serão julgados nos quesitos Samba no Pé, Simpatia e Elegância. Aquela candidata que receber a maior pontuação, após o julgamento, será a Rainha e, a segunda colocada em pontuação será a Princesa.

A premiação da candidata que for eleita Rainha do Carnaval Niterói 2025 será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), e o mesmo valor será recebido pelo candidato eleito Rei Momo, a candidata que ficar na segunda colocação em pontuação será a Princesa e receberá o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

O Concurso da Corte Momesca 2025 está diretamente ligado às Escolas de Samba que desfilarão no Carnaval Niterói 2025, já que as mesmas deverão indicar, cada uma, um candidato a Rei Momo e uma candidata à Rainha do Carnaval Niterói 2025) e aquela que vencer, elegendo um de seus indicados, receberá, cada uma, R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

A Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2025, será no dia 23 de novembro de 2024, na quadra da Unidos do Viradouro – Av. do Contorno 16, Barreto, Niterói.