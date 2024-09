Show com a banda Entre Amigos e Irmãos: evento filantrópico no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Show com a banda Entre Amigos e Irmãos: evento filantrópico no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação

Publicado 01/09/2024 18:31

Niterói - Uma experiência interativa, alegre, emocionante e filantrópica. É o que promete a banda Entre Amigos e Irmãos para o show que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 4, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. O grupo fará uma releitura de grandes sucessos, nacionais e internacionais, de várias épocas e estilos, além de trazer também músicas autorais inéditas. O valor arrecadado com a bilheteria será revertido para a Creche Comunitária Dom Orione, que atende crianças carentes no bairro de São Francisco. Ou seja, o público não só irá cantar junto e se divertir, como ainda colaborará com uma bela ação beneficente.

Nascida de movimentos paroquianos, a banda iniciou suas atividades no ano passado e desde então vem se apresentando em festas populares com fins beneficentes. São nove componentes, entre fixos e convidados, do eixo Rio-Niterói, divididos em piano, violão, guitarra, baixo, percussão e vozes. O repertório, que vai do clássico ao pop, tem sucessos de todos os tempos, lugares artistas, incluindo Beethoven, Edith Piaf, Oasis, Luiz Gonzaga, Sivuca e Almir Sater. Entre as diversificadas músicas, estão Sonata ao Luar, As Bachianas, Flor Amorosa, La Vie En Rose, Fly Me To The Moon, I Can't Take My Eyes Of You, Love Is A Many Splendored Thing e Hotel California, etc.