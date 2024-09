Cinema Universitário: eventos e mostras no Museu de Arte Contemporânea - Reprodução

Publicado 02/09/2024 17:51

Niterói - O Festival Brasileiro de Cinema Universitário está de volta! O 22° FBCU, que vai ocorrer dos até o dia 06 de setembro, representa a tão esperada volta presencial do Festival, que é organizado pelos alunos da UFF desde 1995.



Nesta edição, o evento retoma a parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, iniciada em edições anteriores. O museu vai receber exibições de mostras e atividades gratuitas do festival.



SERVIÇO:



Evento: 22º Festival Brasileiro de Cinema Universitário

Mostra: Perspectivas do Fazer-Cinema (14h às 17h)



Datas: 04/09 (quarta-feira) - 12 anos

05/09 (quinta-feira) - Livre



06/09 (sexta-feira) - 14 anos



Valor: Gratuito



Classificação: Livre



Programação completa no instagram @fbcu_festival



Local: Auditório MAC Niterói



Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Ingá, Niterói - RJ