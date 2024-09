Feira na Praça da Bicicleta: aulas de artesanato no evento - Davy Alexandrinski

Feira na Praça da Bicicleta: aulas de artesanato no eventoDavy Alexandrinski

Publicado 03/09/2024 14:19 | Atualizado 03/09/2024 14:19

Niterói - A cidade recebe, no dia 07/09 das 12h às 20h, a Feira Popular Cultural Sambadilá, na Praça Escritor Adelino Magalhães, em São Domingos. Idealizada pelo sambista Mingo Silva, músico expoente do Samba do Trabalhador, a edição de abertura do projeto, que contará com mais três encontros, receberá como convidada a cantora Marina Iris.



A Feira vai reunir roda de samba, gastronomia, artesanato e uma oficina de cerâmica realizada pelo Espaço Mirá. O objetivo é ocupar a tradicional praça, recém reformada, que fica em frente ao histórico prédio do Castelinho.



Mingo explicou que a criação da Feira Popular Cultural Sambadilá se inspirou através do movimento da Rede Carioca de Rodas de Samba, que consegue articular recursos, espaços e um olhar mais atento do poder público para a valorização da cultura. "Foi inspirado nesse movimento que acontece na cidade Rio que pensamos em realizar esse evento em Niterói. Acreditamos que os fazedores de cultura da cidade têm muita força para ocupar as praças da cidade com muito samba, comida saborosa e artesanato", contou.



Depois do lançamento em setembro, a ideia é realizar o evento uma vez por mês, e as datas já estão marcadas: 12/10, 02/11 e 07/12. A Feira Popular Cultural Sambadilá conta com fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. É uma realização do Campus Avançado e do coletivo Sambadilá com produção do Realize Cultura e da Jou Jou.



Serviço

Feira Popular Cultural Sambadilá

Praça Adelino Magalhães (Praça da Bicicleta), São Domingos, Niterói, RJ.

07/09, 12/10, 02/11 e 07/12, das 12h às 20 horas.

Atração: Roda de Samba com Mingo Silva e convidados.

Classificação etária: Livre.