Caio Martins: Emusa começa a fazer estudos para drenagemReprodução

Publicado 03/09/2024 14:03

Niterói - A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) publicou, nesta terça-feira (03), a ordem de início dos trabalhos de elaboração de estudos hidrológicos e do projeto básico de drenagem para a eliminação de pontos de enchente no entorno do Estádio Caio Martins, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

A partir da ordem de início, o prazo de conclusão dos serviços é de seis meses. O valor do investimento é de R$ 1.439.002,44, uma redução de 21% do que foi estimado inicialmente pela Tomada de Preços.

Após a conclusão dessa etapa, será possível identificar os pontos sensíveis e, então, licitar o projeto executivo para realização das obras de drenagem.