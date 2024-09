Artezinha na Rua: para a criançada e a família, em Itaipu - Divulgação

Publicado 04/09/2024 17:45

Niterói - O Artezinha na Rua chega ao Horto de Itaipu neste sábado, 07 de setembro, a partir das 10h, com duas contações de histórias que irão encantar a criançada e toda a família. O projeto é realizado pela Fundação de Arte de Niterói – FAN.



Começando a manhã Julia Resende traz a história de Chapeuzinho Vermelho, onde a vovó inicia o espetáculo com seu livro de histórias, e assim começa a contar um dos clássicos infantis mais encantadores. Passeando pelo bosque uma menina leva doces para sua vovó que ficou doente, mas o que ela não imaginava é que encontraria um lobo faminto pelo caminho. Ao longo da história descobrimos que o Lobo era bonzinho, e que todos merecem uma segunda chance. Para finalizar a nossa contação, a vovó faz perguntas sobre a nossa história com uma divertida interação com as crianças.



Logo em seguida, às 11h, é a vez de Anselmo Fernandes apresentar “Contando com Delphina”, interpretado pela atriz Shana Magalhães que vivencia a personagem Delphina, que é a memória afetiva de toda vovó que as crianças guardam em seus corações. Para surpresa de todos, Delphina, além de contar histórias infantis, ela canta e dança ,trazendo ao palco, a vivência alegre e travessa da sua juventude.



A personagem convida a plateia a brincadeiras cantadas, com muita dança, animação e alegria. Ninguém consegue ficar parado, porque Delphina chega para movimentar, pois, traz no seu repertório, músicas da vivência infantil de ontem e de hoje.



SERVIÇO



Atração: Contação de histórias - Chapeuzinho Vermelho por Julia Rezende

Data: 07 de setembro

Horário: 10 horas

Atração: Contando com Delphina

Horário: 11 horas



Local: Horto de Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói