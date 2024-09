Quarteto Atlântico: apresentação no Museu Janete Costa - Divulgação

Quarteto Atlântico: apresentação no Museu Janete CostaDivulgação

Publicado 04/09/2024 10:54

Niterói - O Projeto Clássicos de Câmara chega ao Museu Janete Costa nesta quarta-feira (04 de setembro, com apresentação do Quarteto Atlântico, às 18h. A entrada é gratuita



O Quarteto Atlântico é um quarteto de cordas cujo currículo lhe confere um destaque especial no cenário da música de câmara brasileira. É formado por jovens músicos que se encontram na cidade do Rio de Janeiro e dão vida a uma experiência estética homogênea.



Por meio de sua execução, o quarteto deixa perceber uma grande afinidade artístico musical. Completando já 9 anos de existência, os integrantes possuem extensa experiência na música de concerto, tanto em recitais individuais ou com pequenos grupos, quanto integrando as principais orquestras do estado. Thiago Teixeira é violinista da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro desde 2011, da Johann Sebastian Rio e criador do projeto Metalviolin, com álbum solo e singles lançados e milhões de pessoas alcançadas Brasil afora. Ivan Scheinvar é violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, da Johann Sebastian Rio, foi Spalla da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e é professor de música de câmara da UFRJ. Luiz Felipe Ferreira é violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, onde ocupa o cargo de líder de naipe dos segundos violinos e atua como músico convidado na Orquestra Sinfônica Brasileira. Bruno Valente é concertino do naipe de violoncelos da Orquestra Sinfônica Nacional, é professor do projeto Ação Social Pela Música do Brasil e atuou como chefe de naipe da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz por 8 anos.



integrantes



Ivan Scheinvar | VIOLINO



Nascido no Rio de Janeiro, Ivan Scheinvar Tavares iniciou seus estudos de violino com apenas quatro anos de idade. Aos 14 anos se tornou aluno do Professor Paulo Bosisio, um dos mais destacados professores do país, com quem realizou toda sua formação, incluindo o Bacharelado e o Mestrado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Ao longo de sua carreira, Ivan conquistou prêmios em diversos concursos: 1o lugar na categoria A do 15° Concurso Nacional de Cordas Paulo Bosisio, em 2013; Solista Revelação no IV Concurso Nacional Jovens Solistas da Orquestra Filarmônica de Goiás, em 2016; Menção Honrosa no Concurso Jovens Solistas da Filarmônica de Montevidéu, em 2019; Vencedor do I Concurso de Música de Câmara da UNIRIO com o Quarteto Atlântico, em 2016, e Menção Honrosa no III Concurso de Música de Câmera do Festival Villa-Lobos também com o Quarteto Atlântico, em 2013. Apresentou-se como solista frente às orquestras: Johann Sebastian Rio, Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, Orquestra Sinfônica da UNIRIO e Camerata de Cordas Villa-Lobos. Como músico de orquestra, foi membro, entre 2014 e 2020, da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, atuando como concertino em 2019 e Spalla em 2020, além de atuações interinas nesse cargo em 2016 e 2018. No fim de 2020 foi aprovado no concurso para ser membro da Orquestra Sinfônica Nacional, na qual atua atualmente. Desde 2019 é membro da Johann Sebastian Rio, e desde 2015 atua como violinista convidado na Orquestra Petrobrás Sinfônica. Como camerista possui uma Pós-Graduação na área; se destacou atuando no Quarteto Atlântico, desde sua construção em 2013, quarteto de cordas vencedor dos prêmios já citados, e compõe o Duo Scheinvar-Balloussier, ao lado da grande pianista Kátia Balloussier. Ao longo de sua formação teve aprovação e participou de diversos festivais de destaque no cenário brasileiro, latino-americano e europeu. Além disso, realizou masterclasses com renomados professores da música de todo o mundo.



Thiago Teixeira | VIOLINO



Natural do Rio de Janeiro, iniciou seu primeiro contato com o instrumento aos 13 anos. Violinista da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro desde 2011, membro fundador da Orquestra Johann Sebastian Rio e criador do projeto Metalviolin, com álbum solo lançado em 2017 e milhões de pessoas alcançadas Brasil afora. Formado Bacharel em violino na classe do professor Adonhiran Reis e tendo sua formação anterior pelo violinista Felipe Prazeres, participou de diversos festivais de música no Brasil e no exterior onde teve oportunidade de aprender com grandes nomes como Domenico Nordio, Kees Hülsmann, Theodora Geraets, Olé Böhn , Sebastian Gottschick, entre outros. Foi um dos representantes do Brasil na Young Euro Classic Orchestra, em 2011, sendo regido pela batuta da violinista Liana Isakadze, exassistente do renomado violinista David Oistrach. Dentro do campo da música de câmara, como violinista do Quarteto Metacustico foi premiado com a primeira colocação no VIII Concurso de Câmara do Festival Villa Lobos, ganhando também o concurso na categoria Destaque do BNDES de 2019 com o espetáculo Metamorfose, em homenagem ao Turtle Island String Quartet. Atualmente também é integrante do Quarteto Atlântico. Além de músico integrante da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e da Johann Sebastian Rio, atua também como músico convidado em orquestras como Petrobrás Sinfônica, OSB, entre outras. Em 2022 passou a integrar o Quarteto Atlântico.

Luiz Felipe Ferreira | VIOLA



Natural do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Ferreira é Bacharel em violino, possui Pós Graduação em música de câmara pelo Conservatório Brasileiro de Música – CBM e atualmente cursa o mestrado em música na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Participou de vários festivais de música no país e no exterior, tendo representado o Brasil no Deutsch Skandinavische Jugend-Philharmonie por duas edições consecutivas, apresentando-se na Berliner Philharmonie, em Berlim. Já participou como músico convidado e contratado nas principais orquestras da cidade (OSB, OPES, OSTMRJ). Foi membro do Quarteto Suassuna e junto ao grupo participou como solista, na Sala Cecília Meireles, frente à Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro / OSUFRJ. Com o grupo se apresentou no Arianna Chamber Music Festival, em Saint Louis, Missouri - EUA, sob orientação do Arianna String Quartet. Desde 2016 é membro efetivo da Orquestra Sinfônica Nacional – UFF onde ocupa o cargo de chefe de naipe dos segundos violinos. Tem atuado como violinista e violista dos principais musicais realizados na cidade do Rio de Janeiro desde 2015. Em 2022 passou a integrar o Quarteto Atlântico como violista.



Bruno Valente | VIOLONCELO



Natural de Belém – PA, iniciou seus estudos de violoncelo com o professor Áureo de Freitas, no Conservatório Carlos Gomes, e formou-se no curso Bacharelado, em Violoncelo, da Universidade Estadual do Pará (UEPA), na classe da professora Nelzimar Neves. Foi personagem principal do documentário Amazon Rain Forest, produzido pela BBC de Londres (Radio 4) e da revista Pateck Phelipp Magazine. Frequentou festivais de música no Brasil e no exterior, tendo máster classes com grandes nomes do violoncelo. Na Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), foi chefe de naipe durante 8 anos. Foi primeiro lugar no concurso Dóris Azevedo na categoria violoncelo, e segundo lugar na categoria música de câmara. Como solista atuou junto à Orquestra Jovem do Conservatório Carlos Gomes (OJFCG) e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). Bruno tem atuado ativamente como camerista em diferentes formações. Com o Quarteto Belém e Camerata Fam, participou de apresentações em Belém (PA) e Portugal. Ainda com o quarteto Belém, gravou um cd, junto ao pianista Bernardo Santos, para o selo Da Vinci Classics. Em dueto com o mesmo pianista apresentou-se na série Villa Lobos Aplaude da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e gravou para os programas Sala de Concerto e Partituras da Rádio MEC e TV Brasil. Atualmente é concertino do naipe de violoncelos da Orquestra Sinfônica Nacional – UFF, violoncelista do Quarteto Atlântico e professor de violoncelo do projeto Ação Social Pela Música do Brasil



Premiação



O Quarteto Atlântico conta, em seu currículo, premiações importantes em competições destacadas no Brasil, tais como: Vencedor do Concurso de Música de Câmara da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, por unânime opinião do júri; Menção Honrosa no Concurso Internacional de Música de Câmara do Festival Villa Lobos e Vencedor da categoria “Jovens Talentos” do edital BNDES.



SERVIÇO



Evento: Quarteto Atlântico | Projeto Clássicos de Câmara

Data : 04 de setembro

Horário: 18h

Duração: 60min

Classificação etária: Livre

Local: Museu Janete Costa

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 178 - São Domingos, Niterói