Shopping Multicenter: parceria com o Centro de Valorização da VidaDivulgação

O Multicenter reforça a importância da campanha, disponibilizando espaços de divulgação sobre o curso gratuito para novos voluntários, com modalidade online, que acontecerá a partir do dia 17 de setembro. Para se inscrever é só acessar o link Niterói - O Multicenter Itaipu, em parceria com o CVV – Centro de Valorização da Vida, realiza uma ação especial em apoio ao Setembro Amarelo, uma campanha desenvolvida com propósito de gerar visibilidade para questões associadas a importância dos cuidados com a saúde mental.O Multicenter reforça a importância da campanha, disponibilizando espaços de divulgação sobre o curso gratuito para novos voluntários, com modalidade online, que acontecerá a partir do dia 17 de setembro. Para se inscrever é só acessar o link cvv.org.br/seja-voluntario/piratininga

No dia 14 de setembro (sábado), das 11h às 20h, o shopping receberá representantes do CVV para tirar dúvidas e informações sobre o programa de voluntariados e inscrições para participação do processo. O Espaço de atendimento ficará localizado no 2º piso, próximo a RiHappy.



O Multicenter (Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu) abraça essa causa e incentiva os seus clientes, funcionários e colaboradores a procurarem ajuda, apoio emocional e acolhimento social para superar as adversidades do dia a dia.