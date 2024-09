LabNit: finalizando programa para aprimorar comunicação pública com a sociedade - Divulgação

Publicado 04/09/2024 18:00

Niterói - Após receber apoio de programa do Governo Federal para aprimorar a comunicação pública, o Laboratório de Inovação de Niterói (LabNit), vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), se formou no CoLabs 2023, em Brasília. O CoLabs é um programa de mentoria que orienta laboratórios de inovação na busca de soluções para desafios no setor público.



O LabNit recebeu um suporte especializado de um laboratório de inovação do Governo Federal para adquirir técnicas, ferramentas, metodologias e ações que facilitem a comunicação pública, com o uso de linguagem simples e elementos visuais e dinâmicos. O projeto acompanhado pelo programa foi a reformulação do ObservaNit, coordenado pela Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação da SEPLAG. Esse observatório reúne dados e indicadores essenciais para o planejamento e avaliação de políticas públicas na cidade. O principal objetivo foi facilitar o entendimento da população sobre esse sistema de informação para garantir maior acessibilidade e eficiência.



O programa CoLabs é resultado de uma parceria firmada entre o Gnova Lab (Laboratório de Inovação em Governo da Escola Nacional de Administração Pública), a Catálise Social e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).



Além da cerimônia de formatura, a equipe de Niterói participou do Seminário Internacional de Laboratórios de Inovação em Governo. O evento reúne membros da comunidade de inovação do setor público e oferece um ambiente para debater, trocar conhecimentos e fortalecer a colaboração entre os participantes.



Outras ações do LabNit

O Laboratório de Inovação de Niterói criou, em 2023, o Dicionário de Linguagem Simples, uma ferramenta que apresenta, de forma acessível, expressões relacionadas a termos da administração pública. São 500 termos simplificados disponíveis sobre orçamento, planejamento, documentos públicos, direito administrativo, entre outros. O LabNit também lançou o Podcast Minutos de Inovação, que apresenta iniciativas inovadoras da gestão pública. A primeira temporada teve cinco episódios, com a mediação e participação de servidores da própria SEPLAG.