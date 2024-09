Coordenadoria Niterói de Bicicleta: fazendo análises precisas com um registro detalhado do fluxo de ciclistas - Luciana Carneiro

Publicado 04/09/2024 18:08

Niterói - A Prefeitura, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, iniciou em janeiro de 2024 a instalação do sistema Contabike, um avanço significativo na coleta de dados sobre o uso de bicicletas na cidade. Após oito meses de funcionamento, o Contabike venceu a categoria Levantamento de Dados e Pesquisas do XI Prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicleta no Brasil.

A premiação é realizada pela organização Transporte Ativo, que busca incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, e tem como objetivo homenagear boas ideias e iniciativas em todo o país. O prêmio é dado para três categorias: Ação Educativa e de Sensibilização, Levantamento de Dados e Pesquisas e Empreendedorismo. O Sistema de monitoramento automático de ciclistas desenvolvido de Niterói, vencedor da categoria Levantamento de Dados e Pesquisas é composto por 11 contadores automáticos, estrategicamente posicionados em locais-chave. Através do Contabike, foi possível identificar que Niterói tem duas das ciclovias mais movimentadas do país, na Av. Marquês do Paraná e na Av. Roberto Silveira.

Com um registro detalhado do fluxo de ciclistas, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta faz análises precisas e planeja intervenções e melhorias de maneira mais informatizada. A instalação do sistema de contagem é um reflexo do compromisso contínuo de Niterói com a mobilidade urbana sustentável. Nos últimos anos, a cidade tem visto um aumento consistente no número de ciclistas, graças às políticas de incentivo, fomento à cultura da bicicleta, programas de educação e comunicação e expansão da infraestrutura cicloviária. A introdução do sistema Contabike é um passo importante para entender melhor o comportamento e as necessidades dos ciclistas em Niterói.

Bicicultura em Niterói

O prêmio será entregue durante o 13º Fórum Mundial da Bicicleta (FMB13) e o 11º Bicicultura – Encontro Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta e Cicloativismo que acontecem simultaneamente entre os dias 4 e 8 de setembro, em Brasília, no Distrito Federal. O evento reúne especialistas em mobilidade urbana, autoridades públicas, cicloativistas, amantes da bicicleta, ciclistas e demais pessoas interessadas em promover uma mobilidade sustentável, capaz de mitigar a crise climática. A equipe da coordenadoria Niterói de Bicicleta irá participar de mesas de debate e apresentações sobre os 10 anos da política pública voltada para esse meio de transporte na cidade e a evolução do sistema de contagens de ciclistas.

O encontro é o maior evento anual de celebração do uso da bicicleta nas cidades brasileiras. O Bicicultura teve início em 2008, na cidade de Brasília. As edições seguintes aconteceram em Sorocaba (SP), São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Maringá (PR), Belém e Florianópolis, além de duas edições virtuais, durante a pandemia. Em 2024, sob responsabilidade da Associação Civil Rodas da Paz, o Bicicultura retornou à Capital Federal, 16 anos depois da sua primeira edição. A edição de 2025 do evento será em Niterói.