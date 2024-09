Niterói: alunos da rede municipal de ensino se classificam para etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica - Divulgação

Niterói: alunos da rede municipal de ensino se classificam para etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica Divulgação

Publicado 04/09/2024 18:18

Niterói - As equipes de Robótica da Escola Municipal João Brazil, localizada no Morro do Castro, se destacaram em mais uma fase da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024. Os grupos JB Defender e JB Storms conquistaram medalhas na Etapa Regional e estão classificados para a fase Estadual da competição. As provas aconteceram no último final de semana no Instituto Federal de Macaé.

Participaram das disputas sete competidores da unidade, nos níveis 1 e 2. No Nível 1, a vitória foi da equipe JB Defender, que alcançou o lugar mais alto do pódio com a medalha de ouro. Já a JB Storms, recebeu a medalha de prata. Ambos estão classificados para a Etapa Estadual da competição, que acontecerá na cidade de Cabo Frio no dia 21 de setembro.

No nível 2, o protótipo desenvolvido pela equipe JB Origens foi destaque e ganhou o prêmio de “Melhor Design”. Já a JB Commander ficou em 4º lugar na competição geral. O professor Carlos Henrique Jorge, um dos idealizadores do projeto de desenvolvimento de robótica na Escola Municipal João Brazil, afirma que a competição foi muito emocionante.

“Foi muito gratificante ver os alunos brilhando mais uma vez. Alguns deles chegaram a um bom nível de competitividade em função de uma rotina muito intensa de treinamentos. Vejo muita dedicação neles”, pontuou.

O estudante Rafael Mendes, de 13 anos, é um dos mais antigos na turma de robótica da escola e é reconhecido como um grande entusiasta das competições. Ele é o montador do protótipo desenvolvido pela JB Defender, que foi campeão da Etapa Regional.

“Quando cheguei em Macaé, senti uma vibração muito boa. Nós nos organizamos, colocamos o robô na pista, deu tudo certo. Na hora da premiação me senti muito feliz. Lembrei que todo o tempo de treinamento valeu a pena. Agora, vamos continuar mantendo a rotina de treinos, mantendo o foco e trabalhando muito mais para que os nossos planos e objetivos deem certo”, destacou.

O Clube de Robótica da escola também teve um projeto aprovado para participar da Mostra Nacional de Robótica. O trabalho “Combatendo a Poluição Sonora na Escola: Robô Medidor de Ruído” será exposto e divulgado durante a Etapa Nacional da OBR, em Goiânia, dos dias 11 a 16 de novembro. O projeto uniu a tecnologia com a sustentabilidade e, além de ferramentas importantes para o funcionamento, como os blocos NXT e motores NXT, o equipamento foi produzido com materiais recicláveis, como o papelão, e materiais escolares, como bolas de isopor.

No ano passado, as equipes da unidade chegaram à Etapa Nacional da OBR, que aconteceu em Salvador, na Bahia, após vencerem as competições Regional e Estadual.