Gui Santana: duas únicas apresentações neste final de semana em NiteróiFran

Publicado 04/09/2024 19:08 | Atualizado 04/09/2024 20:25

Niterói – O humorista Gui Santana, que ficou famoso pelo programa Pânico na TV, está em cartaz com a peça ‘Além da Imitação’ – um stand up comedy onde ele demonstra todo seu talento. São duas únicas apresentações neste final de semana, no sábado (7) e domingo (8), no Teatro da Associação Médica Fluminense – AMF (Avenida Roberto Silveira, 123, Icarai).

Com uma grande veia para o humor e inspirado por grandes comediantes brasileiros, Gui Santana iniciou sua carreira artística no rádio em sua cidade natal ainda na adolescência. Ao mudar para São Paulo e estudar rádio e televisão, Gui participou do programa de calouros Quinta Categoria da MTV e lá deu seu pontapé inicial na televisão.

Sua temporada no canal do rock durou quatro anos. Grandes obras como o Comédia MTV foram cruciais para expor seu jeito espontâneo e ingênuo de fazer humor. Em 2012 Gui Santana passou a ser um dos integrantes do Programa Pânico pela Rádio Jovem Pan e nas telas da Band, no Pânico na Band. Um salto muito grande na carreia, nos limites do humor e principalmente nos limites de seu próprio corpo. Em 2017 passou a ser o Zacarias no Remake de Os Trapalhões pela Rede Globo. Fez parte do elenco do Sitcom Tô de Graça pelo Multishow nos anos de 2017 e 2018. Ainda no ano de 2018, o comediante passou a dar vida ao personagem Nerso da Capitinga no remake da Escolinha do Professor Raimundo. O programa estendeu-se aos anos de 2019 e chegou ao fim em 2020. Em 2021 fez parte do quadro Paredão dos Famosos no programa Hora do Faro pela Rede Record. Em 2022 Gui participa na série O Rei da TV, que será veiculada na plataforma de streaming Star+. Na obra ele interpreta o personagem Sérgio Mallandro.

Em 2023 participou da série teen Use sua Voz no canal HBO como Gabriel, o irmão vilão da diretora da escola. Atualmente em está no elenco do programa Turma da Massa na rádio Massa FM de São Paulo. Também viaja o Brasil com apresentações de seu espetáculo e faz coberturas de eventos agro.

Serviço:

Evento: Gui Santana em ‘Além da Imitação’

Datas: Sábado (7) e Domingo (8) de setembro

Horário: 20 horas

Duração: 60min.

Classificação: 16 anos

Valor: Entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

Local: Teatro da Associação Médica Fluminense

Endereço: Avenida Roberto Silveira, 123, Icaraí