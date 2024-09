Museu Janete Costa: aulas de contação de histórias gratuitas aos sábados - Reprodução

Museu Janete Costa: aulas de contação de histórias gratuitas aos sábadosReprodução

Publicado 04/09/2024 21:13

Niterói - No próximo dia 7 de setembro, a partir das 10h, a educadora Simone Santos realiza a quarta edição da Oficina gratuita de Contação de Histórias no Museu Janete Costa de Arte Popular, em Niterói.

A oficina "Contos Interculturais" é uma jornada narrativa que mergulha os participantes em diferentes universos culturais, desde mitos locais até contos globais. Com o tema "Narrativas Urbanas”, Simone ensina jovens e adultos a desenvolverem habilidades de comunicação e criatividade e integrar narrativas diversas. As vagas são limitadas e as oficina acontece das 10h às 13h.

O projeto busca reviver a tradição ancestral da contação de histórias, promovendo oficinas para jovens e adultos. Serão seis encontros, um por mês, com duração de três horas cada, onde as famílias poderão compartilhar suas próprias histórias ou aquelas ouvidas de seus pais e avós, fortalecendo a memória coletiva e mantendo viva a tradição oral e a identidade cultural local. O encontro gratuito é voltado para jovens e adultos e acontece sempre no primeiro sábado do mês.

Simone S. Santos é pedagoga, Mestre em Educação (UFF) Terapeuta Holística, Escritora Best-Seller, Palestrante, Coach, Educadora Financeira e Empreendedora formada pela Academy For Women Entrepreneurs iniciativa do Consulado e da Embaixada dos EUA.

SERVIÇO

Evento: Oficina de formação de contadores de história: Contação de Histórias - Oficinas de Criação 4: “Narrativas Urbanas”

Data: Sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 10h

Valor: Entrada Gratuita

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói, RJ