Encontro de Blocos: domingo, de graça, no Capo de São BentoDivulgação

Publicado 05/09/2024 09:34 | Atualizado 05/09/2024 09:39

Niterói - Dia 08 de setembro acontece mais uma edição do Encontro de Blocos, no Campo de São Bento. Nessa apresentação a Sinfônica Ambulante convida o Maracatu Baque Mulher Niterói. O projeto acontecerá uma vez por mês e rodará toda a cidade de Niterói, e é produzido pela Fundação de Arte de Niterói - FAN



Sinfônica Ambulante



A Sinfônica Ambulante é uma fanfarra niteroiense que completou 13 anos de história em março de 2024. Nascida e crescida nas ruas, é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e também da cidade de Niterói, e faz questão de ocupar os espaços públicos ao levar sua música e alegria por todos os cantos. Mistura sopros e percussão em seu repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais, sempre temperando seus arranjos com os mais variados ritmos brasileiros, movidos pela energia do Carnaval e da folia.



Maracatu Baque Mulher Niterói



Fundado em 10 de setembro de 2018, o grupo é fruto deste caminhar, no contexto da expansão das atividades do Baque Mulher Rio de Janeiro, fundado em 2016 por labá Tenily Guian, descendente direta de Mestra Joana e do Baque Mulher Recife.



SERVIÇO

Evento: Encontro de Blocos

Data: 08 de setembro (domingo)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Local: Campo de São Bento