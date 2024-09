Talíria Petrone: campanha à prefeita agora conta com o apoio de Chico Buarque - Divulgação

Publicado 05/09/2024 09:10

Niterói - A partir de hoje, passa a circular o apoio oficial de Chico Buarque à Talíria Petrone (PSOL) nas redes sociais da deputada federal. No vídeo, o ícone da música brasileira aprova a candidatura da parlamentar à Prefeitura de Niterói.



Outra novidade é o novo vídeo da candidata em homenagem às mulheres, que é também um convite à sororidade. Com roteiro e direção de Mariana Kaufman, o vídeo — que está no ar desde o dia 4 de setembro — reúne niteroienses de todas as idades e as atrizes Elisa Lucinda, Letícia Colin e Camila Pitanga.



A atriz Elisa Lucinda recorda que só em 1932 é que as mulheres tiveram direito ao voto. Letícia Colin, por sua vez, acrescenta que, só em 1962, as mulheres passaram a ser oficialmente livres.



“Até então as mulheres eram propriedades de seus pais ou de seus maridos. Nesse ano, as mulheres passaram a poder trabalhar sem a autorização de homem nenhum", afirma a atriz.



Foi a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que as mulheres conquistaram os mesmos direitos dos homens. Embora sejam a maioria no Brasil e representem mais de 54% da população em Niterói, ainda há muitos desafios.



"Noventa por cento das pessoas que cuidam das casas, dos idosos, das crianças, das pessoas com deficiência são mulheres", ressalta Camila Pitanga.



São poucas as mulheres que ocupam cargos nos poderes executivo e legislativo. Niterói, por exemplo, tem 450 anos de história e nunca teve uma mulher à frente da Prefeitura. As mulheres governam menos de 12% das cidades do Brasil. Na Câmara de Niterói, entre 21 vereadores, apenas uma é mulher.



“Estou pronta para ser a primeira mulher prefeita de Niterói. Nós mulheres já cuidamos de muita coisa. Agora é hora da gente cuidar dessa cidade. Vamos cuidar da favela e do asfalto. Vai ser uma mulher que vai fazer tudo o que não foi feito nas últimas décadas", garante Talíria Petrone, autora da Lei Mães Cientistas.

Sabatinas



A última quarta-feira (4) da candidata Talíria Petrone foi de sabatinas. De manhã, a deputada federal do PSOL foi entrevistada pelo jornalista Marcus Lacerda de A Tribuna. Saúde, educação, tarifa zero, segurança pública, mobilidade e gestão permearam a conversa que vai ao ar no dia 1° de outubro e será publicada no mesmo dia pelo jornal. Os assuntos também nortearam o Nikit Podcast realizado, ao vivo, às 19h30.



Agenda de quinta-feira (5)



07h - Dia da Tarifa Zero no Terminal Rodoviário

9h - Panfletagem em Icaraí

11h30 - Panfletagem na Praça do Rink

13h - Gravação no Horto do Fonseca

17h - Panfletagem em Icaraí

19h - Reunião com Petistas

20h - Jantar com apoiadores