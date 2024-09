Niterói: novos cursos em parceria com a Seplag da Prefeitura e a UFF - Reprodução

Publicado 05/09/2024 17:09

Niterói - A Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), vai lançar um novo ciclo de formações para os servidores da Prefeitura, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). Esta iniciativa visa oferecer cursos alinhados às necessidades da administração pública, com o objetivo de aprimorar a excelência no atendimento à população, melhorar a gestão dos recursos municipais e valorizar os servidores públicos.

Diversos cursos presenciais serão oferecidos, com uma carga horária total de 720 horas. Além disso, os cursos na modalidade EAD terão uma carga horária de 300 horas. Os dois formatos vão manter o padrão das formações da EGG e utilizarão metodologias ativas de ensino. O primeiro curso, "Introdução à utilização da IA na Gestão Pública", vai começar em outubro, de modo presencial.

Os novos cursos estão alinhados com os seis eixos de formação estruturados no Plano de Capacitação, lançado pela EGG em 2022, que foi elaborado a partir de entrevistas com dirigentes de órgãos da Prefeitura. Os eixos são Gestão Governamental; Ética e Direito Administrativo; Gestão Participativa, Transparência e Foco no Cidadão; Trabalho em Equipe; Liderança e Empatia; e Comunicação. As formações serão aplicadas por meio de uma abordagem inovadora e focada nas necessidades identificadas no plano, para garantir relevância e eficiência para o desenvolvimento dos servidores municipais.